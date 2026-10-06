Monilla paikkakunnilla koettiin tiistaina myrskylukemia.

Myrsky alkaa olla Suomessa tältä päivältä ohi, kertoo MTV:n meteorologi Aleksi Jokela tiistai-iltana.

Kovimmat tuulet osuivat Jokelan mukaan Pohjanmaan rannikolle.

– Keskituulennopeus oli tänään kovimmillaan Kaskisissa 22,7 metriä sekunnissa. Siellä oli myös kovin puuska, 27,9 metriä sekunnissa, Koskela kertoo.

Myrskypuuskia esiintyi tiistaina myös sisämaassa maan etelä- ja keskiosassa. Niitä mitattiin ainakin Tampereella, Kuopiossa, Lieksassa, Kauhavalla ja Kokemäellä.

Tuuli heikkenee – hetkeksi

Huomenna keskiviikkona myrskylukemia ei enää ole odotettavissa ja tuuli hiipuu maa-alueilla kohtalaiseksi tai navakaksi.

– Kovaa tuulta on keskiviikkona enää lähinnä pohjoisilla merialueilla ja ehkä Suomenlahdella. Myös Lapissa tuulee huomenna voimakkaammin kuin tänään.

Lapissa on odotettavissa ensi yönä myös paikoittain räntä- ja lumisateita.

– Varsinkin Kilpisjärvellä voi olla huomenna hyvällä todennäköisyydellä valkoinen maa, Jokela sanoo.

Seuraavaa myrskyä voi Jokelan mukaan odottaa jo perjantaina.

– Silloin voi tulla samalla vähän isompi määrä sadetta ja luntakin.