Monilla paikkakunnilla koettiin tiistaina myrskylukemia.
Myrsky alkaa olla Suomessa tältä päivältä ohi, kertoo MTV:n meteorologi Aleksi Jokela tiistai-iltana.
Kovimmat tuulet osuivat Jokelan mukaan Pohjanmaan rannikolle.
– Keskituulennopeus oli tänään kovimmillaan Kaskisissa 22,7 metriä sekunnissa. Siellä oli myös kovin puuska, 27,9 metriä sekunnissa, Koskela kertoo.
Myrskypuuskia esiintyi tiistaina myös sisämaassa maan etelä- ja keskiosassa. Niitä mitattiin ainakin Tampereella, Kuopiossa, Lieksassa, Kauhavalla ja Kokemäellä.
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Tuuli heikkenee – hetkeksi
Huomenna keskiviikkona myrskylukemia ei enää ole odotettavissa ja tuuli hiipuu maa-alueilla kohtalaiseksi tai navakaksi.
– Kovaa tuulta on keskiviikkona enää lähinnä pohjoisilla merialueilla ja ehkä Suomenlahdella. Myös Lapissa tuulee huomenna voimakkaammin kuin tänään.
Lapissa on odotettavissa ensi yönä myös paikoittain räntä- ja lumisateita.
– Varsinkin Kilpisjärvellä voi olla huomenna hyvällä todennäköisyydellä valkoinen maa, Jokela sanoo.
Seuraavaa myrskyä voi Jokelan mukaan odottaa jo perjantaina.
– Silloin voi tulla samalla vähän isompi määrä sadetta ja luntakin.