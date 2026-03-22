Ann-Mari ja Kimmo tapasivat toisensa Tinderissä, ja vain vuotta myöhemmin soivat jo hääkellot. Parin häät tallentuivat tv-kameroihin ja ne nähdään tänä keväänä Unelmahäät-ohjelmassa.

Unelmahäät-ohjelman uudella kaudella avioliiton satamaan purjehtivat Ann-Mari, 42, ja Kimmo, 41. Salamarakastunut savolaispari avioitui Siilinjärven kirkossa alle vuoden seurustelun jälkeen.

Parin tärkeä päivä sujui ilman ylimääräistä draamaa. Hommat oli hoidettu jo muutama päivä ennen juhlia, ja itse hääpäivä oli rakastavaisten mukaan täydellinen.

– Loistava päivä, jonka muistan loppuelämäni, Kimmo summaa MTV Uutisten haastattelussa.

Ann-Mari ja Kimmo tapasivat toisensa Tinder-deittisovelluksessa. Pian he alkoivat soitella toisilleen puheluita, jotka saattoivat olla neljänkin tunnin mittaisia.

Viikon kestäneen viestittelyn ja soittelun jälkeen koittivat ensimmäiset treffit, jotka venähtivät noin neljän päivän mittaisiksi. Tunteet toista kohtaan vahvistuivat nopeasti.

– Tuli vain semmoinen tunne, kun toiseen rupesi pikkuhiljaa luottamaan ja syntyi yhteys, Ann-Mari muistelee.

Ann-Mari ja Kimmo tapasivat Tinderissä.All Over Press

Kaksikon suhde eteni nopeasti: he toisensa syyskuussa 2024 ja kihlat vaihdettiin vuodenvaihteessa 2024–2025. Sormusten myötä alettiinkin jo suunnitella häitä.

Samoihin aikoihin pari huomasi, että haku Unelmahäät-ohjelmaan oli auennut.

– Ihan vitsillä laitoimme hakemuksen, ja kaksi päivää myöhemmin meille soitettiin, että olemme mukana, Kimmo kertaa.

Nyt Ann-Marilla ja Kimmolla on takanaan yhteiseloa reilut puolitoista vuotta. Kaikki on sujunut hyvin, mutta arki on eittämättä saavuttanut myös heidän suhteensa. Alkuhuuma on kaksikon mukaan hieman karissut.

– Peitto ei heilu enää samalla tavalla, Kimmo murjaisee saaden vaimonsa purskahtamaan nauruun.

– Mutta ei sen joka päivä tarvitsekaan. Me olemme jo vanhoja ihmisiä, hän jatkaa.

– Näin on, Ann-Mari komppaa nauraen.

Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta!