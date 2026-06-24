Viisuselostaja Mikko Silvennoinen on uusi Uuden Musiikin Kilpailun päätuottaja.

Viisuselostaja Mikko Silvennoinen on valittu Uuden Musiikin Kilpailun vastaavaksi tuottajaksi, kertoo Yle. Edellinen päätuottaja Anssi Autio ilmoitti kesäkuun alussa jättävänsä tehtävän. Autio oli mukana tiimissä, joka perusti Uuden Musiikin Kilpailun vuonna 2011.

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Asiasta kerrotaan myös UMK:n Instagram-julkaisussa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

– Olen todella innoissani, otettu ja ylpeä siitä, että pääsen mukaan tähän Suomen parhaaseen viihdetiimiin tekemään UMK:ta. Kyseessä on jo nyt yksi Suomen rakastetuimmista kulttuuribrändeistä, joten en ole tulossa tekemään mitään suurta vallankumousta. Odotan innolla syksyä, uusia suunnitelmia ja sitä, että pääsemme yhdessä rakentamaan UMK:n seuraavaa suurta juttua, Silvennoinen kertoo.

Syksyllä päätuottajana aloittava Silvennoinen on selostanut UMK:ta ja Euroviisuja vuodesta 2016 lähtien.

Ylen jutussa kerrotaan, että vielä ei ole varmaa, selostaako Silvennoinen myös jatkossa. Silvennoisen mukaan vastaavat tuottajat ovat näin tehneet aiemminkin. Esimerkiksi selosti Euroviisut useaan otteeseen 1980- ja 1990-luvuilla.