Suomen suosituin koirarotu on jälleen labradorinnoutaja.

Koirien rekisteröintien määrä laski vuonna 2025 vuodesta 2024 seitsemän prosenttia. Vuonna 2025 Kennelliittoon rekisteröitiin yhteensä 37 538 koiraa, kun rekisteröintejä vuonna 2024 oli 40 355.

– Koirien rekisteröintimäärät laskevat myös muissa Pohjoismaissa. Suomessa ollaan nyt samoissa luvuissa kuin 2000-luvun alussa. 2010-luvun vaihteessa ja koronavuosina elettiin koirabuumin aikaa, ja nyt tilanne on tasoittumassa, kertoo Kennelliiton toiminnanjohtaja Pirjo Onza tiedotteessa.

Kymmenen suosituinta koirarotua ovat pysyneet kutakuinkin samoina. Vuodesta 2009 asti labradorinnoutaja on ollut Suomen suosituin koirarotu. Viime vuonna "labbiksia" rekisteröitiin 2 007 kappaletta.

Toiseksi eniten rekisteröitiin kultaisianoutajia (1 214) ja kolmanneksi eniten jämtlanninpystykorvia (944).

Suomen suosituimmat koirarodut 2025 labradorinnoutaja kultainKoirien suosituimmat kutsumanimet vuonna 2025: Onko oman lemmikkisi nimi listalla?ennoutaja jämtlanninpystykorva shetlanninlammaskoira suomenlapinkoira saksanpaimenkoira cockerspanieli suomenajokoira jackrussellinterrieri bordercollie

Katso myös: Näitä rotuja eläinlääkäri ei itselleen ottaisi

5:50 Eläinlääkäri ja Espoon Eläinsairaalan johtaja Tiina Wright ei halua suoranaisesti lytätä mitään tiettyä rotua, mutta eläinlääkärin näkökulmasta tiettyjä jalostuksellisesti rakenteellisia ongelmia ei voi olla huomioimatta.

Lähde: Kennelliitto