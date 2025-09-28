Ihmiset pystyvät pitämään koiristaan parempaa huolta, kun ymmärrämme, mitkä asiat vaikuttavat niiden persoonaan.

Kuten ihmisillä, geenit vaikuttavat koirien persoonaan, mutta ne eivät ole kohtalo.

Vaikka tietyillä roduilla on tiettyjä ominaispiirteitä, ei se suoraan tarkoita, että ne määrittävät, millaista arki koiran kanssa on.

– Rotumääritelmät eivät todellakaan oikeasti pidä paikkaansa, kertoi eläinten käyttäytymistieteen dosentti Katriina Tiira SmartDog-yrityksestä Tiedekulman ja MTV Uutisten Ymmärrätkö koiraasi? -tapahtumassa.

– Rotumääritelmät ovat rodun kehittäjän unelma ja ideaali rodusta, mutta eivät kerro koiran persoonasta ja käyttäytymisestä oikeasti.

Tämä johtuu Tiiran mukaan siitä, että rotumääritelmien luomisen jälkeen koirien jalostuksessa ei välttämättä ole lainkaan pidetty mielessä niitä luonneominaisuuksia, joita on mainittu määritelmissä.

– Rodun tämänhetkinen tilanne onkin jotain aivan muuta. Näin on monen rodun kohdalla, ikävä kyllä.

Geenit eivät ole kohtalo

Molekyyligenetiikan professorin Hannes Lohen mukaan geenit, jotka vaihtelevat rotujen kesken, luovat tietynlaiset raamit koiraroduille, mutta geenit eivät ole kohtalo.

– Geenit ovat vain lähtökohta, jota voi muovata aika erinäköiseksi sillä, että sosiaalistaa koiraa ja elää sen kanssa rikasta elämää.

Tiiraan mukaan rotujen välillä on koirissa eroja enemmän kuin rotujen sisällä.

– Esimerkiksi siinä, miten pelokkaasti tai ylitsepursuavan sosiaalisesti ne suhtautuvat vieraaseen ihmiseen tai kuinka helposti koulutettavia ne ovat.

