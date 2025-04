Tutkimus: Yövuorossa ei ehkä pitäisi syödä

Sydänriskien havaittiin tutkimuksessa vähentyvän pelkkää ruokailuaikaa muuttamalla.

Yötyön riskit ovat moninaiset. Vuorotyötä vuosikausia tekevien dementiariski osaattaa kohota, minkä lisäksi yötyöllä ja meluisalla työympäristöllä on yhteys iskeemiseen sydänsairauteen.

Suomalaisista noin 14 prosenttia tekee säännöllisesti yötyötä. Säännöllisesti vuorotyössä on 27 prosenttia naisista ja 19 prosenttia miehistä.

Nyt bostonilaisen Mass General Brighamin sairaalan tutkimustiimi on löytänyt mahdollisen niksin sydänriskien vähentämiseen. Tutkimuksen mukaan syöminen tiettyyn vuorokaudenaikaan saattaa olla sydänterveydelle tärkeämpää kuin unirytmi.

Kokeessa simuloitiin yövuoroja

Nature Communications -lehdessä julkaistuun tutkimukseen värvättiin 20 tervettä vapaaehtoista. He olivat kaksi viikkoa tutkimuslaitoksessa ilman pääsyä ikkunoiden luo tai tietoa kellonajasta. He eivät siis tienneet, mikä vuoronkaudenaika on meneillään.

Osanottajat noudattivat rutiinia, jonka tarkoituksena on erottaa vuorokausirytmin vaikutukset esimerkiksi ympäristön vaikutuksista.

Rutiinissa valvottiin aluksi 32 tuntia hämärässä, oltiin jatkuvasti tietynlaisessa asennossa ja syötiin identtisiä välipaloja. Tämän jälkeen simuloitiin yötyövuoroja. Osallistujille kerrottiin, milloin he saavat syödä. He söivät joko öisin, kuten yövuoroissa tavallisesti, tai päiväsaikaan. Molemmat ruokaryhmät saivat nukkua vain samaan aikaan.

Osallistujilta mitattiin sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöitä. Esimerkiksi verenpainetta ja kortisolitasoja tarkkailtiin.

Päivällä syöty ateria minimoi riskit

Riskitekijät lisääntyivät simuloidun yötyön jälkeen, mutta päivällä syöty ateria "minimoi simuloidun yövuorotyön haittavaikutukset sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin". Esimerkiksi verenpaine nousi koehenkilöillä, jotka olivat syöneet yöaikaan.

Pelkän ruokailuajan muuttaminen siis vaikutti suotuisasti sydänriskeihin.

Tutkimus oli kooltaan pieni ja vain kahden viikon mittainen, joten se ei välttämättä anna täyttä kuvaa kroonisen yötyön vaikutuksista.

– Tutkimuksessamme kontrolloitiin kaikkia kuviteltavissa olevia ja tuloksiin vaikuttavia tekijöitä, joten voimme sanoa, että syömisen ajoitus ohjaa tapahtuneita muutoksia sydän- ja verisuonitautien riskitekijöissä, tutkimusta tehnyt Sarah Chellappa kommentoi tiedotteessa.

Aiheesta kaivataan lisää tutkimuksia, mutta tulos on lupaava ja viittaa siihen, että terveyttä voisi parantaa yksinkertaisesti ruokailuaikaa muuttamalla.

Aiemmin havaittiin, että melatoniini voi auttaa korjaamaan yötyövuorojen aiheuttamia DNA-vaurioita.

