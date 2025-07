Jättitutkimus paljasti, mitä huomenna todennäköisemmin tapahtuu, jos menet tänään ajoissa nukkumaan

Massiivinen tutkimus paljasti, mitä seuraavana päivänä tapahtuu, jos oikeasti menet tänään ajoissa nukkumaan.

Nukkumaan kannattaisi mennä ajoissa huolimatta siitä, että illat ovat monelle "omaa aikaa". Lähes 20 000 aikuisen elämää perannut selvitys havaitsi, että aikainen nukkuma-aika tuo paljon etua liikuntatottumuksiin, kertoo Inc-sivusto.

Tutkimus julkaistiin Proceedings of the National Academy of Sciences -lehdessä.

Nukkujat harrastivat enemmän liikuntaa

Selvitystä varten lähes 20 000 aikuista piti ranteessaan aktiivisuusmittaria, joilla kerättiin lähes kuusi miljoonaa "henkilöyötä".

Datan perkaaminen paljasti, että mitä aiemmin henkilö meni nukkumaan, sitä todennäköisemmin hän treenasi keskikovalla tai kovalla intensiteetillä seuraavana päivänä.

Jos henkilö oli sängyssä iltayhdeksään mennessä, hän harrasti seuraavana päivänä puolisen tuntia enemmän liikuntaa kuin ne, jotka olivat pedissä vasta aamuyhdeltä.

Treenimäärä lisääntyi myös tapoja muuttamalla: jos yökukkuja teki tietoisen päätöksen alkaa mennä unille aiemmin, hänen fyysinen aktiivisuutensa lisääntyi.

Ei liene uutinen, että liikkumisella on paljon terveysetuja. Aiempien tutkimusten mukaan päivittäinen kävely vähentää liikkumatonta elämää viettävien sydänriskejä. Jo neljän minuutin liikkuminen voi puolittaa sairausriskin.

Lue myös:

Katso myös: Motivaatio on vessapaperia eikä sitä pidä odotella, sanoo Fatima Witick

8:40 Treenivinkkejä antamassa tanssi-, jooga- ja pilatesopettaja Fatima Witick.

Lähteet: Inc, Proceedings of the National Academy of Sciences