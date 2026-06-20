Turkin tähtipelaaja Arda Güler ei säästellyt sanojaan tappioon päättyneen Paraguay-ottelun jälkeen.

Turkki hävisi Paraguaylle maalein 0–1, mikä tarkoitti myös samalla sitä, että avausottelunsakin hävinneen Turkin jatkopelihaaveet murenivat lopullisesti.

Turkki on esiintynyt MM-turnauksessa alle odotusten, sillä joukkueen riveistä löytyy lukuisia huippuseuroissa pelaavia pelaajia, kuten Real Madridin Arda Güler, Juventuksen Kenan Yildiz ja Interin Hakan Calhanoglu.

21-vuotias Güler laukoi tappioon päättyneen ottelun jälkeen suorat sanat omiensa esityksistä.

– Haluamme pyytää anteeksi. Meitä hävettää. Me kaikki pelaamme huippuseuroissa, joten meidän pitäisi pelata paremmin tällaisessa turnauksessa. Teemme kaikkemme, että saamme tulevaisuudessa kaikki unohtamaan tämän turnauksen, Güler sanoi TRT Sporin mukaan.

Vaikka Turkkia ei enää jatkopeleissä nähdäkään, on sillä vielä mahdollisuus pestä kasvonsa MM-turnauksessa. Se kohtaa viimeisessä ottelussaan turnauksen isäntämaan ja lohkovoiton jo varmistaneen USA:n varhain perjantaiaamuna Suomen aikaa.