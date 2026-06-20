Turkin haaveet jatkopaikasta jalkapallon MM-kisoissa murenivat, kun se hävisi Paraguaylle maalein 0–1.

Ottelun ainoa maali nähtiin jo minuutin pelin jälkeen, kun Matias Galarzan tarkka laukaus painui Turkin verkkoon.

Kiihkeän ja tulisen ottelun puhuttavin tilanne nähtiin hieman ennen taukoa. Ottelun päätuomari Ivan Barton huomasi VAR-tarkistuksen jälkeen Miguel Almironin sanoneen Turkin Mert Müldürille jotain peittäen samalla suunsa.

Uuden säännön mukaisesti Barton nosti Almironille punaisen kortin.

2:15 Mitä Miguel Almiron sanoi? Suun peittäminen johti punaiseen korttiin – "Idioottimainen"

Turkki pääsi pelaamaan koko toisen puoliajan miehen ylivoimalla, mutta Paraguay kesti sinnikkäästi ja vei tärkeät pisteet itselleen.

Tappio tietää sitä, että avausottelunsakin Australialle hävinneen Turkin haaveet jatkopaikasta murenivat. Loppuvihellyksen jälkeen kentällä nähtiinkin musertuneita turkkilaispelaajia.

Avausjakson selkkauksessa toisena osapuolena ollut Müldür ja osa muistakin Turkin pelaajista itkivät ottelun jälkeen.