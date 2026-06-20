Paraguayn tähtipelaaja Miguel Almiron sai punaisen kortin Turkkia vastaan pelattavan MM-ottelun avauspuoliajalla.

Paraguay sai otteluun erinomaisen alun, kun se siirtyi Matias Galarzan osumalla johtoon vain minuutin pelin jälkeen.

Hieman ennen taukovihellystä Paraguayn iltapuhde kuitenkin hankaloitui toden teolla. Lisäajalla Turkin pelaajat alkoivat yhtäkkiä elehtiä voimakkaasti tuomarin suuntaan.

Muun muassa Turkin taituri Arda Güler elehti käsillään VAR-merkkiä.

Lopulta ottelun päätuomari Ivan Barton lähti VAR-ruudulle katsomaan tilanteen. Videokuvasta selvisi, että Miguel Almiron sanoi käsi suun edessä jotain Mert Müldürille, mikä sai turkkilaisen välittömästi reagoimaan tuomariston suuntaan.

Bartonin tuomio oli jykevä. Almiron sai tilanteesta punaisen kortin.

– Videotarkistuksen jälkeen voidaan todeta, että Paraguayn numero kymmenen peittää suunsa. Tuomio on punainen kortti, Baston julisti mikrofoniinsa.

– Nyt on kyllä Almironilta idioottimainen punainen kortti. En tiedä, mitä hän Müldurille sanoo, mutta Paraguaylla oli peli aivan näpeissä ja Almiron heitetään pihalle, MTV Urheilun selostaja Julius Sorjonen tunnelmoi.

Keväällä käyttöön otetun säännön perusteella, jos pelaaja peittää suunsa jollain tavalla käydessään tulista sananvaihtoa vastustajan kanssa, seuraa tästä punainen kortti. Säännön tarkoituksena on estää syrjivää käytöstä ja rasistista kielenkäyttöä.