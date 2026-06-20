Savukala kuuluu kesään! Näillä vinkeillä saat tehtyä itse parasta savukalaa savustimessa.

Kalan savustaminen onnistuu helposti sekä kotona että mökillä, vakuuttaa kalayhdistys Pro Kala ry. Kalaa voi savustaa kokonaisena, fileenä tai palana.

– Rasvaisempia kaloja, kuten kirjolohta, muikkua tai siikaa, on hieman helpompi savustaa kuin vähärasvaisia, sillä ne pysyvät mehevämpinä, kalayhdistyksen tiedotteessa vinkataaan.

Kaikista helpointa kalan savustaminen on sähkösavustimella. Jos sellaista ei kotoa tai mökiltä löydy, myös savustuslaatikko tai savustuspussi käyvät.

Näin savustat kalan

Kalan savustaminen ei vaadi sen isompia esivalmisteluja. Riittää kuin suolaat kalan ja valitset savustuspurut tai -lastut. Muista lämmittää savustin tasaisella alustalla, paloturvallisessa paikassa.

Näin kala kannattaa suolata

Ennen savustusta kala kannattaa suolata joko ripottelemalla sen pinnalle merisuolaa tai suolaamalla suolaliemessä. Kiehauta silloin litra vettä ja desi merisuolaa, jäähdytä liemi jääkaapissa ja kaada liemi kalan päälle. Anna kalan olla liemessä puolisen tuntia, jotta se suolaantuu tasaisesti.

Hyvän suolauksen nimeen vannoo myös Kalatukku Erikssonin koulutusasiantuntija . Kala-asiantuntija suositteli Viiden jälkeen -ohjelmassa vuonna 2023 suolaliemellä suolaamista. Kirjolohifileelle riittää hänen mukaansa noin 15–30 minuutin suolaus liemessä.