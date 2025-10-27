Emily Keränen, Sami Hamilo ja Miska Rosenberg saivat tasavallan presidentin myöntämän hengenpelastusmitalin tunnustuksena erittäin rohkeasta tai neuvokkaasta teosta, jolla toisen ihmisen henki on pelastettu uhkaavasta vaarasta. Mitalit luovutti Lounais-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Ilkka Horelli.
Hengenpelastusmitali on usein myönnetty henkilöille, jotka ovat asettaneet oman henkensä vaaraan pelastaessaan toisen ihmisen. Lounais-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Ilkka Horellilla oli 27.10.2025 kunnia luovuttaa presidentin myöntämät mitalit kolmelle sellaiselle henkilölle.
Emily Keränen, Sami Hamilo ja Miska Rosenberg ovat osoittaneet erityistä rohkeutta ja neuvokkuutta pelastaessaan toisen henkilön hengenvaarallisesta tilanteesta.
Emily, 11, pelasti isoäitinsä palavasta autosta
Emily Keränen matkusti kesällä 2023 isoäitinsä kanssa Suomusjärven mökiltä Helsinkiin. Emily oli tuolloin 11-vuotias. Arpalahden tiellä Särkisalossa isoäiti ajoi liian lähelle oikeanpuoleista tien pengertä, minkä seurauksena auto vieri jyrkkää rinnettä alas noin kuusi metriä. Kun auto pysähtyi rotkon pohjalle, auton sisäpuolella näkyi liekkejä ja kuului tulen äänen.
Isoäiti huusi Emilylle, että tämän täytyy välittömästi poistua autosta; hän itse ei päässyt pois kuljettajan puoleiselta puolelta. Emily sai matkustajan puoleisen oven auki sen verran auki, että mahtui siitä ulos. Isoäiti yritti päästä ulos samaa reittiä, muttei mahtunut kapeasta aukosta. Silloin räjähti auton ensimmäinen akku ja tulipalo voimistui.