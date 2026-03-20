Eniten PFAS-jäämiä löydettiin Egyptistä ja Marokosta tuoduista tomaateista. Seitsemässä testatuista tomaateista ei sen sijaan ollut torjunta-ainejäämiä. Nämä olivat kolme ympäristömerkittyä tomaattia, kolme Ruotsissa kasvatettua lajiketta ja yksi Belgiassa kasvatettu lajike.

Göteborgs-Postenin mukaan elintarvikeketjut Ica ja Coop ovat aiemmin kieltäneet ikuisuuskemikaalien käytön myymälöissään. Tästä huolimatta Ican kirsikkatomaateissa oli korkeimmat PFAS-jäämäpitoisuudet.

Suomessa tutkittu lähinnä eläinperäisiä tuotteita

Ruokaviraston erityisasiantuntija Kaisa Kukkonen kertoo EU-laajuisen elintarvikkeiden vierasaineiden valvontaohjelman käynnistyneen vuonna 2023.

Tässä yhteydessä on tutkittu myös Suomessa säännöllisesti PFAS-yhdisteitä eri eläinperäisissä elintarvikkeissa. Tutkimuksen kohteena ovat olleet muun muassa kalat, eri eläinten lihat ja sisäelimet, kananmunat ja maito.

– Luomukananmunista löytyi vuosina 2021–2022 ennen valvontaohjelman käynnistymistä kohonneita PFAS-pitoisuuksia. Kanojen ruokintaan tehtyjen muutosten myötä pitoisuudet ovat sittemmin pudonneet. Kaloista PFAS-yhdisteitä on jonkin verran löytynyt, mutta kaikki näytteet ovat olleet kuitenkin määräystenmukaisia, Kukkonen kertoo.

Maidoista PFAS-yhdisteitä ei ole löytynyt ja lihoista tai sisäelimistäkin vain yksittäisistä tuotteista ja hyvin pieniä pitoisuuksia.

Sen sijaan Kukkonen ei vielä ole törmännyt esimerkiksi tomaattien testaamiseen Suomessa.

– Elintarvikkeiden vierasaineiden valvontaohjelmassa kasvisten PFAS-pitoisuuksia ei ole toistaiseksi Suomessa analysoitu. Kasviksiakin on tarkoitus analysoida, kun laboratoriossa on siihen valmius.

PFAS-yhdisteiden haitat terveydelle

Ihmiset altistuvat PFAS-yhdisteille pääasiassa ravinnon kautta. THL:n mukaan yhdisteiden terveysvaikutuksia ei täysin tunneta.

Altistuminen voi esimerkiksi heikentää immuunivastetta lapsille. Lisäksi suurille pitoisuuksille altistuminen voi johtaa kolesterolitasojen nousuun ja lasten pienempään syntymäpainoon.

Vaikutuksia saattaa olla myös maksan toimintaan, tulehdusalttiuteen ja lisääntymisterveyteen, mutta näyttö on näistä toistaiseksi epävarmaa.

Katso myös: Halpa vs. kallis -sarjassa testattiin pikkutomaatteja vuonna 2022

5:51 Onko pikkutomaateissa eroja?