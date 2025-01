Oman ajan pyytäminen parisuhteessa voi tuntua vaikealta– "Saatetaan kokea tosi loukkaavana"

Yksi kaipaa jatkuvasti läheisyyttä, toinen haluaisi olla rauhassa. Pari- ja perhepsykoterapeutti kertoo, miten omaa aikaa voi parisuhteessa pyytää.

Juhlien, työpäivän tai sukukokouksen jälkeen sosiaalinen mitta saattaa olla täynnä. Aina muita ihmisiä ei vain jaksa – ei, vaikka nuo ihmiset olisivat omaa perhettä.

– Ajattelen, että ihmiselle oma aika on yksi perustarpeista, vähän kuin uni tai ruoka, Parisuhdekeskus Katajan pari- ja perhepsykoterapeutti Riina Nissinen sanoo Huomenta Suomessa.

Lue myös: Yksinäisyyden kokemukset parisuhteessa ovat asiantuntijan mukaan yleisiä

Miksi oman ajan pyytäminen tuntuu loukkaukselta?

Omalla ajalla voi prosessoida omia ajatuksiaan, tarpeitaan tai elämänsä tilaa ja suuntaa. Joillekin muiden seura antaa energiaa ja voimaa, mutta toiset haluavat olla rauhassa itsensä kanssa.

– Ihmiset latautuvat hirveän eri tavoin. Joillekin oma aika tai se, että pääsee yksin ulos, koiralenkille tai tapaamaan kaveria on se, missä latautuu, Nissinen kuvaa.

Oman ajan pyytäminen voi erityisesti parisuhteessa tuntua itsekkäältä tai nololta. Sitä ei kenties edes uskalla loukkaantumisen pelossa pyytää.

– Tämä on hirveän tyypillistä, Nissinen sanoo.

– Vaikka se, että kumppani tarvitsee omaa aikaa ja lähtee vaikka illaksi pois kotoa, saatetaan kokea tosi pelottavana tai loukkaavana.

– On hirveän tärkeää pystyä kommunikoimaan sitä, että oman ajan tarve on normaalia ja luonnollista. Siihen ei liity mitään sellaista, että toinen haluaisi ottaa vaikka etäisyyttä suhteesta.

Hellä tapa osoittaa empatiaa voi jännittää miestä. Juttu jatkuu videon alla.

10:47 Mitä ihmiselle tapahtuu, jos häntä ei koskaan kosketeta? Uskaltavatko miehet ja naiset lohduttaa toisiaan?

"Mitä se herättää, kun toinen vetäytyy, ottaa etäisyyttä?"

Oman ajan tarve voi olla parisuhteen kummallakin osapuolella täysin erilainen. Yksi kaipaa jatkuvasti läheisyyttä, toinen haluaisi olla rauhassa.

– Ajattelen, että tämä hirveän usein liittyy jonnekin tosi kauas kiintymyssuhdekokemuksiin asti. Mitä se herättää, kun toinen vetäytyy, ottaa etäisyyttä, tai ei olekaan välittömästi iholla, lähellä? Nissinen sanoo.

Tärkeintä olisi päästä kiinni siihen, miksi etäisyyden ottaminen tai sen pyytäminen tuntuu vaikealta.

Oma aika ja eron toivominen tai suhteesta vetäytyminen ovat kaksi eri asiaa. Se, miten ne erottaa, on Nissisen mukaan oleellinen kysymys.

– Tämä näkyy parhaiten konfliktitilanteissa. Moni saattaa konfliktitilanteessa sanoittaa "mä tarvitsen nyt omaa aikaa", mutta oikeasti kyse on siitä, että on tosi hankala olla tässä tilanteessa, ja on pakko vähän suojata itseäni ja ottaa etäisyyttä.

Jos puhuminen tai kuunteleminen on riidan aikana hankalaa, Nissisen mukaan voidaan sopia, että asiaan palataan vaikkapa kahden tunnin kuluttua.

Miten omaa aikaa pyydetään parisuhteessa? Onko pakko ottaa omaa aikaa, entä, jos sitä ei halua? Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta.

Lue myös:

Katso myös: Näin mykkäkoulu vaikuttaa parisuhteeseen

1:54 Saako mykkäkoulua pitää, mitä haittaa siitä on?