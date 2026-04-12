Heinävedellä syttyi tänään maastopalo joka levisi rakennuspaloksi.
Pelastuslaitos sai maastopalotehtävälle hälytyksen iltapäivällä kello 14:45.
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos arvelee, että maastopalo sai alkunsa todennäköisesti peltoautoajelusta.
– Palo eteni vauhdilla kuivassa peltoruohikossa pihapiirissä olevia rakennuksia kohti. Palo ehti sytyttää ennen ensimmäisten pelastusyksiköiden saapumista kolme henkilöautoa, leikkimökin, grillikatoksen, varastorakennuksen sekä moottoriveneen, kerrotaan pelastuslaitokselta.
Pelastuslaitos sai suojattua pihapiirin asuinrakennuksen sekä naapuritilan rakennukset.
Palo on saatu hallintaan, eikä leviämisvaaraa enää ole. Maastoa paloi yhteensä noin 4 hehtaaria, josta valtaosa oli peltopohjaa. Onnettomuudesta ei aiheutunut henkilövahinkoja.
Jälkisammutustyöt ovat edelleen käynnissä ja ne tulevat kestämään vielä useita tunteja.
Pelastustoimintaan osallistui yhteensä kymmenen pelastusyksikköä.