Tanssinopettaja kertoo, voiko nainen viedä paritanssissa: "Vuosi on 2025"

Tanssi on oivallinen liikunnanmuoto ja sillä on monia terveysvaikutuksia.

Jos haluaa tanssin terveyshyödyistä saada kaiken ilon irti, kannattaa tulevana syksynä suunnata tanssikoulujen parketeille opettelemaan tanssiaskeleiden ottamista.

– Se on hirveän hyvää liikuntaa, tekee hyvää pääkopalle ja siinä on älytön määrä kaikkia terveysvaikutuksia, Tanssinopettaja ja tanssikoulun johtaja Klaara Blomqvist.

Tanssitaitoja voi pistää tosikoetukselle perinteisissä lavatansseissa.

– Ihmiset, jotka tanssivat, ovat vain kaikin puolin paljon onnellisempia, Blomqvist vinkkaa.

Monia tilanne saattaa kuitenkin jännittää. Mitä jos epäonnistunkin tai teen virheitä ja tallon parini varpaita?

– Tanssiminen on toisen ihmisen kohtaamista, eli molemmat tekevät siitä tanssimisesta kivaa. Se on tanssissa tärkeintä, Blomqvist muistuttaa.

Katso yllä olevalta videolta, kuinka Huomenta Suomen juontajalta Lorelta sujui foksin ja humpan tanssiaskeleet.

Lue myös: Liikunnasta apua yli miljoonan suomalaisen toimintakykyä rajoittavaan vaivaan

Voiko nainen viedä?

Perinteisesti paritanssissa mies vie, mutta nykyisin myös nainen voi yhtä hyvin viedä.

– Parissa on hyvä olla yksi viejä ja yksi seuraaja, silloin se toimii parhaiten, Blomqvist muistuttaa.

Paritanssissa pari koostuu siis kahdesta tanssijasta, joilla molemmilla on erilainen, mutta yhtä tärkeä rooli.

– Vuosi on 2025, niin menemme maailman mukana ja sen mukaan kuin se muuttuu. Totta kai kumpi tahansa voi olla viejä tai seuraaja, kunhan vain molemmat tekevät oman roolinsa, jos molemmat polkevat eri suuntiin, niin siitä ei tule mitään, Blomqvist kertoo.

Tanssissa ei tarvitse olla nopeampi tai parempi kuin vastustaja, vaan parin on tarkoitus puhaltaa yhteen hiileen.

Eräs perinteinen lavatansseista tuttu tanssilaji on tällä hetkellä selkeästi suosituin parkettien trenditanssi.

– Humppa trendaa nyt isosti. Humppamusiikkia soitetaan todella paljon, Blomqvist vinkkaa.

Taidatko häävalssin? Tanssijalegendan tytär näyttää, kuinka viedään tyylillä. Juttu jatkuu videon alla.

9:34 Tanssinopettaja Clara Blomqvist näyttää videolla valssin askelkuviot.

Lue myös: