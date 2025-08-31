Paulus Arajuuri unohtaa TTK-treeneissä jatkuvasti tämän yhden asian

Ex-jalkapalloilija Paulus Arajuuri on treenannut Tanssii Tähtien Kanssa -tähtiopettajansa Liisa Setälän kanssa nelisen tuntia päivässä.

Jalkapallouransa päättänyt Paulus Arajuuri, 37, kertoi MTV Uutisille tunnelmiaan Tanssii Tähtien Kanssa -tanssisalilta toisen treeniviikon alussa.

– Tosi kivaa on ollut, mutta treenit ovat sujuneet vaihtelevasti. Eilen meni todella hyvin, mutta on ollut myös päiviä, jolloin on vaikeaa, Arajuuri sanoi.

Hänen tähtiopettajansa Liisa Setälä kuvailee oppilastaan innostuneeksi, motivoituneeksi ja kovaksi treenaajaksi.

– Joka unohtaa aina täyttää juomapullonsa, Arajuuri lisäsi.

”Murretut” rytmit tuntuvat Arajuuresta vaikeimmilta tanssitreeneissä.

– Kun rytmi vaihtuu kesken kaiken. Asennot tuntuvat myös haastavilta, etenkään tangon pito ei tunnu vielä kovin luonnolliselta. Mutta on sekin vähän kehittynyt, hän pohti.

Pari on treenannut keskimäärin neljä tuntia päivässä.

– Odotin, että se olisi fyysisesti rankempaa, mutta rankinta onkin sen kaiken uuden oppiminen. Kun olet jotain oppinut, niin täytyy heti oppia lisää. Huomaa, kun menee kotiin, että asiat pyörivät päässä. Tämä vaatii sen neljä tuntia, mutta se on myös aika rankkaa, Arajuuri kertoi.

Katso videolta, mikä on ollut Paulus Arajuuresta helppoa tanssitreeneissä. Luvassa myös parin tanssinäyte!