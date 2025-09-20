Tia-Maria "Tinze" Sokan tanssitausta on puhuttanut Tanssii Tähtien Kanssa -katsojien keskuudessa. Sokka kertoo, että on muiden kilpailijoiden tavoin lähtenyt vakio- ja latinalaistanssien saralla liikkeelle alkeista.

Twerkkaaja Tia-Maria "Tinze" Sokka ja hänen Tanssii Tähtien Kanssa -tähtiopettajansa Valtteri Palin saapuivat yhdessä Roosa nauhan lanseeraustilaisuuteen torstaiaamuna 18. syyskuuta. Kaksikko kertoi MTV Uutisille saapuneensa mielellään paikalle tärkeän asian puolesta.

– Tuossa juuri äsken totesimme toisillemme, että emme ole aamuvirkkuja, mutta emme silti mistään hinnasta missaisi näin tärkeää juttua, Sokka sanoi.

– Tämä on tärkeä tilaisuus ja olemme hyvällä mielellä mukana, Palin säesti.

Syöpä on koskettanut sekä Sokan että Palinin elämää heidän lähipiirinsä kautta.

– Itseasiassa tälläkin hetkellä koskettaa todella läheisesti. Ehkä sitä kautta ymmärtää tämän olevan todella tärkeää työtä ja että on tärkeää, että mekin olemme täällä, Palin sanoi.

Valtteri Palin ja Tinze tanssivat tähtiparina TTK:ssa.Lehtikuva

Tänäkin syksynä TTK:ssa tanssitaan hyvän puolesta Roosa nauha Tanssii Tähtien Kanssa -hyväntekeväisyyslähetyksen merkeissä. Roosa nauha -lähetys nähdään suorana MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa 26. päivä lokakuuta.

– Olisi tosi hienoa olla siihen asti mukana (TTK-kisassa), jotta pääsisimme keräämään varoja tärkeille tutkimuksille. Haluaisin kovasti kokea sen koskettavan ja liikuttavan lähetyksen ja olla siinä tukemassa, Sokka sanoi.

Paljon puhuttu tanssitausta

Ammatikseen tanssivan Sokan mukanaolo Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa on puhuttanut siitä lähtien, kun uuden TTK-kauden kilpailijat julkistettiin elokuun alussa.

TTK-tuotannosta kerrottiin vastikään MTV Uutisille, että castingin aikana huomioidaan osallistujien tanssitausta. Este ohjelmaan osallistumiselle on kilpatanssikokemus eli vakio- ja latinalaistanssien kilpatasolla harrastaminen. Tämä johtuu siitä, että ohjelman formaatti edellyttää, että jokainen tähti joutuu opettelemaan uutta.

Sokka kertoi ymmärtävänsä katsojien ihmetyksen, mutta huomautti, että hän on muiden TTK-kilpailijoiden tapaan lähtenyt vakio- ja latinalaistanssien saralla liikkeelle alkeista.

– Toki ymmärrän rytmiä ja todennäköisesti hahmotan koreografiaa herkemmin, mutta en osaa cha chan askeleita tai rumbaa, saati sitten kun toivottavasti lähdemme joskus samban maailmaan, niin minulla ei ole niistä mitään hajua, Sokka sanoi.

Sokka ajattelee asian niin päin, että hänellä on jopa tavallista enemmän töitä tehtävänään.

– Kun Valtteri sanoo minulle jonkun liikkeen, niin olen, että okei, tehdään tämä, mutta enhän minä tee sitten kuitenkaan sitä liikettä, vaan sen, mihin minun kroppani on tottunut, eli aivan päinvastoin, hän nauroi.

– Ja toistaalta TTK:ssa on ollut kautta historian muitakin, jotka osaavat liikuttaa vartaloaan ja ymmärtävät musiikkia. Ihan yhtä lailla minä treenaan siellä hiki hatussa, hän jatkoi.