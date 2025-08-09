Tubettaja Lakko paljastaa pahimman pelkonsa TTK-ohjelmassa – näin hän hehkuttaa pariaan Kastanja Rauhalaa

Tubettaja Eric ”Lakko” Savolainen nähdään TTK-parketilla Kastanja Rauhalan kanssa.

Tubettaja ja sisällöntuottaja Eric ”Lakko” Savolainen nähdään Tanssii Tähtien Kanssa -parketilla tänä syksynä tanssinopettaja Kastanja Rauhalan kanssa. Savolainen kertoo tiedotteessa, ettei tanssi ole hänelle täysin vierasta, mutta kokemusta on karttunut lähinnä epämuodollisista yhteyksistä.

– Rakastan musiikkia, rytmejä sekä heilumista sen tahtiin. Tanssi on itselleni ehdottomasti hauskuuden muoto, Savolainen kertoo tiedotteessa.

Tanssitunneille tai vanhojen tansseihin hän ei ole koskaan osallistunut, mutta liike on silti verissä.

– Tanssituntien sijaan olen nauttinut tanssin huumasta usein yön pimeillä tunneilla yökerhoissa ja kotona. Musiikkia kuunnellessa alkaa jalat aina vipattamaan. Kutsun omaa tanssiani enemmän hauskaksi heilumiseksi.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman tarjoama mahdollisuus uuden oppimiseen ja itsensä haastamiseen vetosi Savolaiseen heti.

– Tämä on huikea mahdollisuus päästä oppimaan useita eri tanssilajeja lyhyessä ajassa ammattilaisen opetuksessa. Viime aikoina olen taas janonnut uusia kokemuksia ja itsensä haastamista. Mikäs sen parempi paikka tehdä sitä, kuin koko Suomen edessä.

Savolainen hehkuttaa tanssinopettajaansa Kastanja Rauhalaa.

– Olen todella tyytyväinen ja fiiliksissä tanssinopettajastani! Hän vaikuttaa tehtävään omistautuvalta, on luovasti ideoiva, ja hänellä on todennäköisesti samanlainen kilpailuvietti kuin minulla. Uskon, että meillä on tanssiparina tarjottavana tietynlaista leikittelevää särmää tanssilavalle.

Jännitys on iso osa TTK-kokemusta.

– Moni asia aiheuttaa jännitystä, mutta ehdottomasti eniten jännittää koreografian muistaminen. Sen unohtaminen on pahin pelkoni.