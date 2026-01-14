Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan hänelle on kerrottu, että tappaminen Iranissa olisi loppumassa.

Donald Trump kommentoi Iranin tilannetta Valkoisessa talossa järjestetyssä allekirjoitusseremoniassa keskiviikkoiltana Suomen aikaa.

– Meille on kerrottu, että tappaminen Iranissa on loppumassa. Se on loppunut, loppumassa. Suunnitelmissa ei ole teloituksia tai teloitusta, Trump sanoi.

– Näin minulle on kerrottu luotettavasta lähteestä. Saamme tietää, mitä tapahtuu, hän jatkoi.

Trump ei tarkentanut enempää, mistä hänen saamansa tiedot olivat peräisin.

Trump sanoi aiemmin, että Yhdysvallat reagoisi vahvasti, jos Iran alkaa teloittaa mielenosoittajia.

Trumpin mukaan he olisivat erittäin huolestuneita, jos teloituksia toteutettaisiin.

Iranin ulkoministeri: Hallitsemme tilannetta

Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi vakuutti yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin keskiviikkoisessa haastattelussa maan hallinnon olevan täydessä kontrollissa Iranissa.

– Kolmen päivän terroristioperaatioiden jälkeen nyt on jälleen rauhallista. Hallitsemme tilannetta täysin, hän sanoi.

G7-maiden ulkoministerit julkaisivat keskiviikkona yhteislausunnon, jossa kerrottiin ulkoministerien olevan huolissaan Iranin tapahtumien kehityksestä ja kehotettiin Iranin hallintoa pidättäytymään väkivallan käyttämisestä.

Keskiviikkona muun muassa Italia, Puola ja Espanja kehottivat kansalaisiaan poistumaan Iranista välittömästi. Britannia kertoi sulkeneensa tilapäisesti lähetystönsä Iranin pääkaupungissa Teheranissa.

