Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa ilmoitti keskiviikkona, että ensi kesän miesten MM-turnauksen voittajajoukkue saa palkintorahaa 50 miljoonaa dollaria eli vajaat 43 miljoonaa euroa.
Tulevassa MM-turnauksessa jaetaan ennätyksellisesti 655 miljoonaa dollaria eli lähes 559 miljoonaa euroa palkintorahaa. Qatarin vuoden 2022 MM-kisojen kokonaispalkintopotti oli 440 miljoonaa dollaria.
Osittain kokonaispotin kasvu selittyy sillä, että MM-turnauksessa on ensimmäistä kertaa mukana 48 joukkuetta aiemman 32:n sijaan.
Argentiinan jalkapalloliitto sai Qatarin MM-kisojen voitostaan 42 miljoonaa dollarin palkintosumman. Ranska sai kakkossijastaan 30 miljoonaa dollaria, kun tällä kertaa finaalin häviäjälle tulee 33 miljoonaa. Pronssimitalisti saa 29 miljoonaa.
Kaikki maat pääsevät palkintorahoille, sillä alkulohkovaiheessa pudonneet saavat yhdeksän miljoonaa dollaria. Kaikki osallistujamaat saavat lisäksi 1,5 miljoonaa dollaria turnausvalmisteluidensa kattamiseen.
MM-turnaus pelataan kesä-heinäkuussa Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa.