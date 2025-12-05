Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa jakaa tänään illalla Suomen aikaa ensimmäisen ja suuria kysymyksiä herättäneen rauhanpalkintonsa.

Fifan rauhanpalkinto – jalkapallo yhdistää maailman. Se on tarkoitus ojentaa henkilölle, joka on ponnistellut erityisen paljon rauhan eteen, ja joka tuo ihmisiä yhteen rauhan hengessä.

Palkinto on upouusi. Fifan sisällä siitä oli median mukaan perin vähän tietoa, pois lukien puheenjohtaja Gianni Infantino.

Human Rights Watch -ihmisoikeusjärjestö yritti saada Fifalta tietoa muun muassa siitä, ketkä olivat ehdokkaina, kuka tai ketkä voittajan valitsi, ja millä perustein palkinto jaettiin. Se ei toistaiseksi ole saanut vastausta.

Vaikka yhtäkään ehdokasta ei ole virallisesti julkistettu, spekulaatioissa suurin ennakkosuosikki on Donald Trump.

Infantino on kutsunut Trumpia hyväksi ystäväkseen, ja hän on vieraillut useita kertoja Valkoisessa talossa. Infantino on antanut Trumpin pitää käsissään MM-kisojen pystiä – teko, joka suodaan vain harvalle muulle kuin maailmanmestareille.