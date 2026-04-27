Enää noin joka seitsemäs kuluttaja uskoo Suomen taloustilanteen parantuvan seuraavan vuoden aikana.
Kuluttajien luottamus laski huhtikuussa edelleen. Odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua vajosivat entistäkin alemmaksi.
Odotuksia nakertavat Tilastokeskuksen tiedotteen mukaan sodat ja sekavan maailmantilanteen seuraukset, kuten polttoaineiden kallistuminen.
Tilastokeskuksen kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku laski huhtikuussa lukemaan –12,5. Maaliskuussa luku oli –11,5 ja helmikuussa –10,5.
Lisäksi enää noin 14 prosenttia kuluttajista uskoo Suomen taloustilanteen parantuvan seuraavan vuoden aikana, ja melkein puolet ennakoi maan talouden taantuvan.