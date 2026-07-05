Ranskassa varastettiin tänään sunnuntaina museosta yhteensä miljoonien eurojen arvoisia koruja.

Ranskalaisen luksuslasivalmistaja Laliquen museoon murtauduttiin sunnuntaina aamulla puoli kuuden aikaan paikallista aikaa, kertoi tutkintaa lähellä oleva lähde uutistoimisto AFP:lle.

Varas tai varkaat suuntasivat suoraan koruosastolle. He saivat saaliikseen noin 20 korua, joiden arvo on todennäköisesti lähes noin neljä miljoonaa euroa.

Museo sijaitsee Koillis-Ranskassa Wingen-sur-Moderin kaupungissa Laliquen tehtaan läheisyydessä.