Lääkärin mukaan Trumpin sydämen ikä on 14 vuotta nuorempi kuin tämän kronologinen ikä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on erinomaisessa kunnossa, sanoo presidentin lääketieteellisen tarkastuksen tehnyt lääkäri lausunnossaan.

79-vuotiaalle Trumpille tehtiin tarkastus paikallista aikaa perjantaiaamuna Walter Reed -sotilassairaalassa.

– Presidentti Trumpin yleinen terveydentila on edelleen erinomainen, lääkäri Sean Barbarella kirjoittaa Valkoisen talon julkaisemassa lausunnossa.

– Hänen sydämensä iän todettiin olevan noin 14 vuotta nuorempi kuin hänen kronologinen ikänsä. Hän jatkaa vaativan päivärytmin noudattamista ilman rajoituksia, lausunnossa sanotaan.

Barbarellan lausunnon mukaan Trump on edelleen poikkeuksellisen hyvässä kunnossa ja osoittaa vahvaa neurologista ja fyysistä suorituskykyä.

Trumpin lehdistösihteerin mukaan kyse on vuotuisesta rutiinitarkastuksesta. Trumpille tehtiin myös huhtikuussa lääkärintarkastus, jota Valkoinen talo niin ikään kutsui jokavuotiseksi tarkastukseksi.

Uskomattomia väitteitä terveydestä

Trumpia on aiemmin arvosteltu terveystietojensa piilottelusta ja poskettomista väitteistään omasta terveydestään.

Esimerkiksi ennen vuoden 2015 vaaleja hänen silloinen lääkärinsä Harold Bornstein arvioi Trumpin olevan "yksiselitteisesti tervein ihminen, joka on koskaan valittu presidentiksi". Myöhemmin Bornstein kiisti kirjoittaneensa niin ja kertoi Trumpin sanelleen itse lääkärintodistuksensa.

Trumpin ensimmäisen presidenttikauden aikana vuonna 2018 Valkoisen talon silloinen lääkäri Ronny Jackson sanoi, että Trump voisi terveellisemmällä ruokavaliolla elää 200-vuotiaaksi.

Trumpilla diagnosoitiin viime kesänä krooninen, mutta hyvänlaatuinen alaraajojen laskimoiden vajaatoiminta. Kroonisessa alaraajojen laskimoiden vajaatoiminnassa vahingoittuneet verisuonet eivät ylläpidä verenkiertoa kunnolla.

Trump on Yhdysvaltain historian vanhin vaaleilla valittu presidentti. Hän ei käytä alkoholia tai tupakoi. Hänen tiedetään kuitenkin syövän paljon pikaruokaa ja pihvejä.