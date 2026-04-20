Anna-Leena Härkönen kertoo Maria Veitolalle hänen ja kumppaninsa Olli Keskisen asumisjärjestelyistä.

Toimittaja-juontaja Maria Veitola yökyläilee kirjailija ja näyttelijä Anna-Leena Härkösen luona Yökylässä Maria Veitola -juhlakauden yhdeksännessä jaksossa. Jakso nähdään MTV3-kanavalla maanantaina 20. huhtikuuta.

Härkönen seurustelee yrittäjä ja näyttelijä Olli Keskisen kanssa. He ovat pitäneet yhtä vuodesta 2024.

Pari tapasi yhteisen ystävän kautta. Härkösen mukaan ystävä oli "vähän järkännyt" kaksikkoa yhteen.

– Söimme Ollin luona illallista ja tutustuimme vähän paremmin, Härkönen kertoo.

Härkönen ja Keskinen eivät asu saman katon alla, eikä näin tule Härkösen mukaan tapahtumaankaan.