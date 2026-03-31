Valioliigassa pelaava Tottenham on tehnyt monivuotisen päävalmentajasopimuksen Roberto De Zerbin kanssa.

De Zerbi korvaa tehtävässä viime viikolla potkut saaneen Igor Tudorin.

– Roberto oli meidän ykkösvaihtoehtomme kesällä, mutta olemme todella tyytyväisiä, että saimme hänet tänne nyt. Hän on yksi luovimmista ja hyökkäysorientoituneimmista valmentajista jalkapallomaailmassa, Tottenhamin urheilujohtaja Johan Lange sanoo tiedotteessa.

46-vuotiaan De Zerbi valmensi vuosina 2024-26 Marseillea, mutta osapuolet purkivat sopimuksensa yhteisymmärryksessä helmikuussa.

Italialaisluotsi valmensi kausina 2022-24 Valioliigassa Brightonia. Parhaimmillaan hän johdatti Brightonin kuudenneksi.

Hän on valmentanut uransa aikana muun muassa myös Shakhtar Donetskia, Sassuoloa ja Palermoa.

Tottenham taistelee tällä hetkellä tosissaan putoamista vastaan. Joukkue on 31 ottelukierroksen jälkeen 17:ntenä vain pisteen putoamisviivan alapuolella olevan West Hamin edellä.

BBC:n mukaan De Zerbi on sitoutunut jatkamaan Tottenhamissa, jos joukkue putoaa sarjaporrasta alemmas.