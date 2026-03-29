Englannin Valioliigassa pelaava Tottenham on antanut potkut seuran päävalmentajana toimineelle Igor Tudorille.
Tottenham kertoi asiasta sunnuntaina.
47-vuotias kroatialaisluotsi ehti toimia pestissään vain reilun kuukauden – tarkalleen ottaen 44 päivää. Hänet nimettiin 13. helmikuuta Tottenhamin päävalmentajaksi seuran annettua potkut Thomas Frankille.
Tudorin lisäksi myös maalivahtivalmentaja Tomislav Rogic ja fysiikkavalmentaja Riccardo Ragnacci jättävät tehtävänsä.
Tottenhamin kausi on ollut surkea. Joukkue on Valioliigassa aidosti putoamisvaarassa vasta sijalla 17. Pohjoislontoolaiset ovat vain pisteen pudotuspeliviivan alapuolella olevan West Hamin edellä.
Valioliigassa pelataan vielä seitsemän ottelukierrosta.
Mestarien liigassa Tottenham putosi neljännesvälierissä Atletico Madridin käsittelyssä.