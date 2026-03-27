Suomen jalkapallomaajoukkueen entinen päävalmentaja Roy Hodgson on nimitetty Englannin Mestaruussarjassa pelaavan Bristol City FC:n uudeksi valmentajaksi.
78-vuotias Hodgson ottaa paikan väliaikaisesti hoidettavakseen itävaltalaisen Gerhard Struberin saatua potkut. Bristol on sarjassa sijalla 16 jäätyään ilman voittoa viidessä edellisessä ottelussaan.
Vuosina 2006–07 Suomen miesten maajoukkuetta valmentanut Hodgson valmensi viimeksi Crystal Palacea vuosina 2023–24. Hodgson on valmentanut myös Bristolissa kertaalleen vuonna 1982.