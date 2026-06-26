MTV Uutiset tapasi Megadethin keulahahmon Dave Mustainen, joka halusi oikoa uutisia jäähyväiskiertueesta.
Thrash metal -legenda Megadeth esiintyy tänään yhtenä pääesiintyjistä Helsingissä Tuska-festivaalissa. Keikan on uskottu olevan yhtyeen viimeinen keikka Suomessa.
Megadeth ilmoitti verkkosivuillaan viime elokuussa aloittavansa laajan jäähyväjäiskiertueen viimeiseksi jäävän Megadeth-albumin myötä.
MTV Uutiset tapasi Mustainen Suvilahdessa juuri ennen Helsingin keikkaa. Kysyimme, mitä hän ajattelee jäähyväiskiertueesta.
– Se on erehdys. Me emme ole jäähyväiskiertueella, Mustaine täräyttää MTV:lle heti haastattelun alussa.
– Meillä on yli 200 biisiä. Jos tämä olisi varsinainen jäähyväiskiertue, setti olisi tasapainoisempi. Meillä on 17 albumia, jos soittaisimme yhden kappaleen jokaiselta, se olisi jo 90 minuuttia, Mustaine avaa.
Tuska-festivaalin mukaan Megadethin Helsingin keikka on siltikin osa yhtyeen jäähyväiskiertuetta.
Mustaine tosin myöntää MTV:lle, että yhtye on ilmoittanut eläköitymisestä. Eräs mahdollinen syy eläköitymiseen voi olla Mustainea ja hänen kitarointiaan viime aikoina vaivannut Dupuytrenin kontraktuura. Kitaristeille tyypillinen vaiva vetää sormia koukkuun kämmenen alle.
Laulaja-kitaristi esittelee videolle kämmentään ja kertoo, kuinka vaiva koskee.