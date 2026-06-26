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Laulaja-kitaristi esittelee videolle kämmentään ja kertoo, kuinka vaiva koskee.

Mustaine tosin myöntää MTV:lle, että yhtye on ilmoittanut eläköitymisestä. Eräs mahdollinen syy eläköitymiseen voi olla Mustainea ja hänen kitarointiaan viime aikoina vaivannut Dupuytrenin kontraktuura. Kitaristeille tyypillinen vaiva vetää sormia koukkuun kämmenen alle.

– Meillä on yli 200 biisiä. Jos tämä olisi varsinainen jäähyväiskiertue, setti olisi tasapainoisempi. Meillä on 17 albumia, jos soittaisimme yhden kappaleen jokaiselta, se olisi jo 90 minuuttia, Mustaine avaa.

– Se on erehdys. Me emme ole jäähyväiskiertueella, Mustaine täräyttää MTV:lle heti haastattelun alussa.

MTV Uutiset tapasi Mustainen Suvilahdessa juuri ennen Helsingin keikkaa. Kysyimme, mitä hän ajattelee jäähyväiskiertueesta.

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Dave Mustaine tyrmää, että Megadeth olisi jäähyväiskiertueella.

40 vuoden ura

Mustaine perusti Megadethin vuonna 1983. Hän on ainut yhtyeen alkuperäisjäsen.

Kun Mustainelta kysyy 40 vuoden urasta, hän vastaa:

– On ollut vaikeita vuosia, mutta enemmän hyviä kuin huonoja.

Nykyinen kokoonpano on hänen mukaansa poikkeuksellisen toimiva. Siihen kuuluu nykyään Mustainen lisäksi rumpali Dirk Verbeuren, basisti James LoMenz ja suomalainen kitaristi Teemu Mäntysaari.

– En ole koskaan ollut näin läheinen kitaristin kanssa, hän sanoo.