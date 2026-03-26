Amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan kaikkien aikojen ykköstähtiin kuuluva, seitsenkertainen Super Bowl -voittaja Tom Brady kertoo hahmotelleensa mahdollisuutta palata aktiivipelaajaksi.
Liigalta ei tullut kuitenkaan kovinkaan lämmintä vastaanottoa ajatukselle, kertoo Brady CNBC-kanavan haastattelussa.
Pelinrakentajana huikean uran tehnyt Brady pelasi viimeksi vuonna 2022. Hän on nykyisin NFL-seura Las Vegas Raidersin osaomistaja ja uteli NFL:ltä liigan säännöistä, jotka koskevat aktiivipelaajien seuraomistuksia.
– He eivät pitäneet tuosta ideasta kovinkaan paljon. Joten annan asian olla, elokuussa 49 vuotta täyttävä Brady totesi.
– Olen hyvin onnellisesti eläkkeellä, sen haluan tässä sanoa.