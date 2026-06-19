Kuubalainen Davisleydi Velazco räväytti huiman voittotuloksen naisten kolmiloikassa Dohan Timanttiliigassa.
Velazco voitti kisan tuloksella 15,13. Kyseessä on maailman kärkitulos tälle kaudelle. 15 metrin ylitys on harvinaista herkkua naisten kolmiloikassa. Timanttiliigan mukaan edellisen kerran 15 metriä on ylitetty virallisesti vuonna 2024.
26-vuotias kuubalainen voitti kolmiloikan Timanttiliigassa nyt toista kertaa. Hän oli ykkönen myös Oslossa pari viikkoa sitten.
Näet väkevän hypyn pääkuvan videolta.