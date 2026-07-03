Suomalaisyritykset tekevät yhä enemmän onnistuneita kansainvälisiä brändiyhteistöitä. Menestys vaatii kuitenkin vuosien kärsivällistä työtä.

Suomalaisyritykset tekevät entistä enemmän kansainvälisiä brändiyhteistöitä ja onnistuvat entistä paremmin tuotteidensa brändäämisessä niiden kanssa.

Esimerkiksi Marimekon ja Adidaksen yhteistyö kantoi hedelmää. Lisäksi Game of Thrones viskin ensimmäinen erä myytiin loppuun jo ennen julkistusta.

Samoin menestyksellinen oli Iittalan ja Pokemonin yhteistyö.

– Kiinnostus yllätti meidät tosi positiivisesti ja meillähän ihan hetkessä ensimmäiset erät myytiin loppuun, kertoo Iittalan pr- ja viestintäpäällikkö Heidi Valkola.

MTV Uutiset piipahti Isokyrö Distilleryllä, joka valmistaa Game of Thrones -viskiä. Koko jutun näet yllä olevalta videolta.

Marimekon markkinointijohtaja Sanna-Kaisa Niikko kertoo, että kilpailu on kovaa.

Lisäksi tarvitaan rutkasti kärsivällisyyttä.

– Siinä on usein taustalla vuosien työ ja monia lukuisia keskusteluja ennen kuin mitään konkreettista tapahtuu, kertoo Iittalan PR- ja viestintäpäällikkö Heidi Valkola.

Ajoitus on kaiken a ja o.

Brändin kanssa vielä tekemistä

Suomalaisen muotoilun tuntuu olevan vaikea lyödä maailmalla läpi. Marja-Liisa Permikangas toimitusjohtaja Suomen Tekstiili ja Muoti -etujärjestöstä kertoo, että suomalaisten muotibrändien vahvuudet liittyvät esimerkiksi tuotteeseen ja vastuullisuuteen.

Kehitettävää on siinä, miten kansainvälisiä brändejä rakennetaan. Permikankaan mukaan pitäisi päästä tuotetasosta brändin rakentamiseen ja kuluttajan ymmärtämiseen erilaisilla markkinoilla ja tuoda se osaksi liiketoiminnan kehittämistä.