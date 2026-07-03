Kysyimme gynekologilta, saako tamponia käyttää yön yli.
Moni pohtii, voiko tamponia käyttää turvallisesti yön yli. Vanhemmat ehkä muistavat omasta nuoruudesta varoituksen, ettei tamponia ole suositeltavaa tai turvallista käyttää öisin.
Gynekologi Anni Ellenbergin mukaan vastaus kysymykseen tamponin yökäytöstä löytyy pakkauksen ohjeista. Tamponia voi käyttää 6–8 tuntia, mutta sitä pidempään sitä ei suositella käytettäväksi.
– Jos nukkuu tämän ajan, tamponin voi laittaa illalla ja ottaa pois heti herättyä, Ellenberg kertoo.
Tamponi ei tiedä, onko käyttäjä hereillä vai nukkumassa.
– Vain käyttöaika ratkaisee, Ellenberg toteaa.
Hän muistuttaa, että jos yö venyy pidemmäksi, esimerkiksi 10–12 tuntiin, tamponi ei ole oikea valinta.
– Se tosiaan riippuu jokaisen oman yön pituudesta, että pärjääkö.
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Tamponin turvallinen käyttö perustuu valmistajan ohjeisiin
Tamponien käyttöohjeet ovat vuosien varrella muuttuneet.
– Aiemmin suositus saattoi olla vain neljä tuntia, mikä on eri asia kuin nykyinen 6–8 tuntia, Ellenberg kertoo.