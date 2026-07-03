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Saako tamponin kanssa nukkua?

0:57 Gynekologi paljastaa: näin käytät tamponia yöllä turvallisesti.

Julkaistu 03.07.2026 18:54

Kysyimme gynekologilta, saako tamponia käyttää yön yli. Moni pohtii, voiko tamponia käyttää turvallisesti yön yli. Vanhemmat ehkä muistavat omasta nuoruudesta varoituksen, ettei tamponia ole suositeltavaa tai turvallista käyttää öisin. Gynekologi Anni Ellenbergin mukaan vastaus kysymykseen tamponin yökäytöstä löytyy pakkauksen ohjeista. Tamponia voi käyttää 6–8 tuntia, mutta sitä pidempään sitä ei suositella käytettäväksi. – Jos nukkuu tämän ajan, tamponin voi laittaa illalla ja ottaa pois heti herättyä, Ellenberg kertoo. Tamponi ei tiedä, onko käyttäjä hereillä vai nukkumassa. – Vain käyttöaika ratkaisee, Ellenberg toteaa. Hän muistuttaa, että jos yö venyy pidemmäksi, esimerkiksi 10–12 tuntiin, tamponi ei ole oikea valinta. – Se tosiaan riippuu jokaisen oman yön pituudesta, että pärjääkö. Lue myös: Voiko kuukautiskipujen takia jäädä etätöihin? Pomo heräsi asiaan oman hormonimyrskyn jälkeen Tamponin turvallinen käyttö perustuu valmistajan ohjeisiin Tamponien käyttöohjeet ovat vuosien varrella muuttuneet. – Aiemmin suositus saattoi olla vain neljä tuntia, mikä on eri asia kuin nykyinen 6–8 tuntia, Ellenberg kertoo.

1980-luvulla ensimmäiset superimukykyiset tamponit saapuivat markkinoille.

– 1980 oli lisääntynyttä ilmaantuvuutta toksisen shokkioireyhtymän, eli TSS:n, osalta, kun ensimmäiset superimukykyiset tamponit tulivat myyntiin, Ellenberg arvioi.

Onkin mahdollista, että superimukykyisten tamponien käytön yleistyminen lisäsi toksisen shokkioireyhtymän riskiä, minkä vuoksi siitä tuolloin varoiteltiin laajemmin.

Nykyisin tamponien materiaalit ja valmistus ovat kehittyneet, mutta riski on edelleen olemassa, vaikkakin se on hyvin harvinainen.

– Superimukykyistä tamponia ei pidä nykyäänkään käyttää, jos vuoto on vähäistä, vaan on valittava omalle vuotomäärälle siihen hetkeen sopiva tamponin koko. Ellenberg muistuttaa.

Mikä on toksinen shokkioireyhtymä?

Verinen tamponi on oivallinen kasvualusta bakteereille. Riski TSS:lle kasvaa, kun tamponia käyttää suositeltua aikaa pidempään, käyttää jatkuvasti vain tamponeja, tai jos käyttää vuotoon nähden liian imukykyisiä tamponeja.

Duodecimin mukaan toksinen sokkioireyhtymä on stafylokokkibakteerin aiheuttama raju, alkuvaiheessa tehohoitoa vaativa sairaus. Siihen kuuluvat akuutti korkea kuume, punoittava ihotulehdus ja monielinvaurio.

– Se on bakteerin aiheuttama vaarallinen yleisinfektio, Ellenberg kertoo.

Terveyskirjaston mukaan aiheuttajana ovat bakteerin erittämät toksiinit. Sairaus on liitetty tamponien käyttöön, mutta kuukautisiin liittymättömät tapaukset ovat huomattavasti yleisempiä.

Yöllä side voi olla huolettomampi vaihtoehto

Kuukautisside voi olla yöllä huolettomampi vaihtoehto. Sen kanssa ei tarvitse pelätä, että suositeltu käyttöaika ylittyy vahingossakaan, tai että tamponi unohtuu poistaa vuodon päätyttyä.

– Jokaiselle gynekologille on tuttu tilanne, jossa on unohdettu tamponi emättimeen jopa viikkojen ajaksi, Ellenberg paljastaa.

Unohtunut tamponi voi aiheuttaa tulehduksen, sekä poikkeavaa ja haisevaa vuotoa.

– Mikäli epäilet että olet unohtanut tamponin emättimeen, etkä saa sitä itse pois, niin hakeudu lääkäriin, Ellenberg muistuttaa.

Kuukautissiteen käyttöön ei liity vastaavanlaista riskiä.

Näin käytät tamponia turvallisesti

Oikein käytettynä tamponi on hyvä väline kuukautisten aikana. Tärkeintä on lukea ja noudattaa pakkauksen ohjeita, pestä kädet ennen ja jälkeen, käyttää sopivaa imukykyä vuodon mukaan ja vaihtaa tamponi riittävän usein. Esimerkiksi uinnin jälkeen tamponi tulee aina vaihtaa.

– Oikein käytettynä tamponi on hyvä ja turvallinen, eikä sen käyttöä tarvitse pelätä, Ellenberg kertoo.

Myös nuoret, jotka eivät ole olleet yhdynnässä, voivat käyttää tamponia. Tamponin käytön opettelu voi auttaa samalla tutustumaan myös omaan anatomiaan.

– Tamponinkäyttö antaa oivan mahdollisuuden tutustua omaan intiimialueeseen, ettei oma keho jää vieraaksi, Ellenberg kannustaa.

Fanni Parma MTV Uutiset Fanni Parma työskentelee MTV Uutisissa videotoimittajana. Parmaa kiinnostavat erityisesti kauneus, tyyli ja ajankohtaiset ilmiöt. Olet voinut törmätä hänen sisältöihinsä myös MTV Uutisten TikTokissa ja Instagramissa. Ole Parmaan yhteydessä matalalla kynnyksellä erilaisiin videojuttuvinkkeihin liittyen.

Voiko tamponin kanssa nukkua? | MTV Uutiset