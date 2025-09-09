"Aika pahannäköistä" – Alone Suomi -kisaaja satuttaa itsensä

Alone Suomi -ohjelmassa kisaaja satuttaa heti itsensä.

Alone Suomi -ohjelmassa kahdeksan kilpailijaa lähtee erämaahan luonnon armoille ilman yhteyttä ulkomaailmaan tai muihin ihmisiin. Pisimpään selviytynyt voittaa 20 000 euron rahapalkinnon. Alone Suomi alkaa MTV3-kanavalla tiistaina 9. syyskuuta. Jakso löytyy jo MTV Katsomosta.

Seikkailu erämaassa käynnistyy heti haastavissa merkeissä, kun syysmyrsky riepottelee telttakankaita, ja metsäpalovaroitus estää tulen tekemisen.

Esa on yksi Alone Suomi -kisan osallistujista.ITV Studios Finland

Esa haluaa saada kalaa ja alkaa laittamaan verkkoja valmiiksi. Kaikki ei mene putkeen, sillä hän saa käteensä haavan.

– Oho sieltähän tulee verta. Aika pahannäköistä, mutta tämä näyttää pahemmalta, mitä se on, Esa sanoo ja esitellee kameralle veristä kättään.

Katso kohtaus ennakkoon ylhäällä olevalta videolta!

Videolla Joni Kautto kertoo, millaisia ensiapuvälineitä Alone Suomi -kilpailijoilla on mukanaan erämaassa.

