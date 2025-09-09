"Aika pahannäköistä" – Alone Suomi -kisaaja satuttaa itsensä

0:36imgKatso kohtaus ennakkoon videolta!
Julkaistu 09.09.2025 12:47
Toimittajan kuva
Silja Välske

silja.valske@mtv.fi

Alone Suomi -ohjelmassa kisaaja satuttaa heti itsensä. 

Alone Suomi -ohjelmassa kahdeksan kilpailijaa lähtee erämaahan luonnon armoille ilman yhteyttä ulkomaailmaan tai muihin ihmisiin. Pisimpään selviytynyt voittaa 20 000 euron rahapalkinnon. Alone Suomi alkaa MTV3-kanavalla tiistaina 9. syyskuuta. Jakso löytyy jo MTV Katsomosta

Seikkailu erämaassa käynnistyy heti haastavissa merkeissä, kun syysmyrsky riepottelee telttakankaita, ja metsäpalovaroitus estää tulen tekemisen. 

a58db501-5c0a-4695-a059-9dcd256a7deaEsa on yksi Alone Suomi -kisan osallistujista.ITV Studios Finland

Esa haluaa saada kalaa ja alkaa laittamaan verkkoja valmiiksi. Kaikki ei mene putkeen, sillä hän saa käteensä haavan. 

– Oho sieltähän tulee verta. Aika pahannäköistä, mutta tämä näyttää pahemmalta, mitä se on, Esa sanoo ja esitellee kameralle veristä kättään. 

Katso kohtaus ennakkoon ylhäällä olevalta videolta!

Videolla Joni Kautto kertoo, millaisia ensiapuvälineitä Alone Suomi -kilpailijoilla on mukanaan erämaassa.

0:51imgVideolla Joni Kautto kertoo, millaisia ensiapuvälineitä Alone Suomi -kilpailijoilla on mukanaan erämaassa.

Alone Suomi alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla tiistaina 9. syyskuuta kello 21. MTV Katsomo+ -tilaajille seuraavan viikon jakso ennakkoon.

Lisää aiheesta:

Näin Alone Suomi -kilpailijoiden turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehditaan erämaassaJättiyllätys The Summit Suomessa: Reitti muuttuu!The Summit Suomessa yksi jättää leikin kesken terveydellisistä syistäPaha olo yllättää The Summit Suomi -osallistujan toisena vaelluspäivänä: "Koko ajan taistelen"Esimakua The Summit Suomen toisesta jaksosta – varo juonipaljastuksia!Kari Kanala jäätyy Myyrä-tehtävässä: "Yritän lähteä täältä, s**tana"
Alone SuomiTV-ohjelmat

Tuoreimmat aiheesta

Alone Suomi