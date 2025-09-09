Alone Suomi -Eetun lautta pettää vaarallisesti – tippuu hyiseen veteen

Alone Suomi -ohjelman toisessa jaksossa Eetu joutuu vaaralliseen tilanteeseen.

Alone Suomi -ohjelmassa kahdeksan kilpailijaa lähtee erämaahan luonnon armoille ilman yhteyttä ulkomaailmaan tai muihin ihmisiin. Pisimpään selviytynyt voittaa 20 000 euron rahapalkinnon. Sarjan starttijaksossa seikkailu käynnistyi haastavissa merkeissä, kun syysmyrsky riepottelee telttakankaita, ja metsäpalovaroitus estää tulen tekemisen.

Yksi kisan osallistujista, Eetu, joutuu heti toisessa jaksossa vaaralliseen tilanteeseen.

Kalaa hakemassa olleen Eetun lautta kaatuu ja hän joutuu veden varaan. Katso esimakua jaksosta ylhäällä olevalta videolta!

Videolla Joni Kautto kertoo, millaisia ensiapuvälineitä Alone Suomi -kilpailijoilla on mukanaan erämaassa:

