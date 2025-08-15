Terveiset perseideiltä ja yksinhuoltajaisän riemukas voittotuuletus – katso, mitä hyvää meillä ja maailmalla on tapahtunut!

Maailmassa riittää synkkiä uutisia, mutta tästä artikkelista niitä et löydä. MTV Uutiset koostaa tähän artikkeliin joka viikko uutisia, joista tulee hyvä mieli.

Viime keväänä kuoriutuneesta Alfredista on tullut on eräänlainen kouluavustaja.

Anna Tapion sisäoppilaitosta käyvä teiniankka seuraa koulun oppilaita kaikkialle. Nyt ankka pääsi osallistumaan koulukuvauksiin.

Kristin oli vuosikaudet nähnyt harmaan sinisenä.Shutterstock

Kristin Hughes nousi vahingossa somesuosioon voivoteltuaan tuolinsa väriä Tiktokissa. Somekäyttäjien kommenteista ällistyneenä Kristin marssi silmälääkärille ja kuuli näkevänsä värit eri tavalla kuin muut.

Lääkärit suhtautuivat maanjäristykseen tyynesti.KameraOne

Leikkauspöytä huojui Venäjällä, mutta lääkärit pysyivät rauhallisina ja pitivät potilaasta sekä tavaroista kiinni. Leikkaus suoritettiin loppuun asti järistyksestä huolimatta.

Yksi historian voimakkaimmista maanjäristyksistä ei estänyt kirurgeja jatkamasta leikkausta – katso video

Sankaripelastaja oli itse uimataidoton.

Guangxin maakunnassa Kiinassa kolme ihmistä jäi autoon jumiin, kun tulvavesi valtasi kadun. Onneksi paikallinen rekkakuski Wu Xuqian tuli hätiin.

Riemu repesi voittouutisesta.

Norfolkin kaupungissa Itä-Englannissa asuva Paul Harvey, 51, on taistellut viime vuodet suolistosyöpää vastaan. Nyt kahden lapsen isä on kuitenkin terve ja sen lisäksi myös miljonääri.

Harvey nimittäin voitti hiljattain lotossa miljoona puntaa. Isä kuvasi unohtumattoman hetken, jolloin hän kertoi valtavan ilouutisen pojalleen.

Perseidien tähdenlentoparven meteori näkyi Maskun taivaalla.Petri Mäkinen

Petri Mäkisen kameraan taltioitui näyttävä tähdenlento Maskussa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä.

Arkeologitkin häkeltyivät Merjan löydöstä.

Keminmaalainen Merja Talvensaari löysi tänä kesänä maasta rautakautisen soljen. Löytöä kuvaillaan hyvin merkittäväksi.

Joosen kerrottua poikansa koulukisaamisesta julkisuudessa, asioita alkoi tapahtua.Joose Salomäki ja Shutterstock

Vuodessa voi onneksi tapahtua paljon hyviä asioita, vaikka koulukiusatun lapsen ja hänen perheensä näkökulmasta tilanne voi toisinaan tuntua toivottomalta. Koulunvaihto toi kuitenkin uutta toivoa Joosen pojalle.

0:44 Meksikolaisissa voileipämessuilla tehtiin maailmanennätys. Katso video!

Mikä oli oma suosikkisi? Voit jakaa sen somessa aihetunnisteella #mtvuutiset #hyvauutinen

MTV Uutiset ottaa vastaan vinkkejä sekä kuvia ja videoita hyvistä kokemuksista, sankariteoista ja paikallisista ilon aiheista. Voit laittaa omasi osoitteella uutiset@mtv.fi tai tämän linkin kautta.