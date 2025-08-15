Terveiset perseideiltä ja yksinhuoltajaisän riemukas voittotuuletus – katso, mitä hyvää meillä ja maailmalla on tapahtunut!

Maailmassa riittää synkkiä uutisia, mutta tästä artikkelista niitä et löydä. MTV Uutiset koostaa tähän artikkeliin joka viikko uutisia, joista tulee hyvä mieli.
Pälkäneen komistus Alfred-ankka osallistui koulukuvaukseen
Viime keväänä kuoriutuneesta Alfredista on tullut on eräänlainen kouluavustaja.
Anna Tapion sisäoppilaitosta käyvä teiniankka seuraa koulun oppilaita kaikkialle. Nyt ankka pääsi osallistumaan koulukuvauksiin.
Lue koko juttu: Pälkäneen komistus Alfred-ankka osallistui koulukuvaukseen – mirrille kävi köpelösti
Kristin julkaisi videon "sinisestä" tuolistaan – oppi pian uutta itsestään
Kristin oli vuosikaudet nähnyt harmaan sinisenä.Shutterstock
Kristin Hughes nousi vahingossa somesuosioon voivoteltuaan tuolinsa väriä Tiktokissa. Somekäyttäjien kommenteista ällistyneenä Kristin marssi silmälääkärille ja kuuli näkevänsä värit eri tavalla kuin muut.
Lue koko juttu: Onko tämä tuoli muka sininen? Kristinin video aiheutti somehässäkän – lopulta paljastui yllätystotuus
Yksi historian voimakkaimmista maanjäristyksistä ei estänyt kirurgeja jatkamasta leikkausta
Lääkärit suhtautuivat maanjäristykseen tyynesti.KameraOne
Leikkauspöytä huojui Venäjällä, mutta lääkärit pysyivät rauhallisina ja pitivät potilaasta sekä tavaroista kiinni. Leikkaus suoritettiin loppuun asti järistyksestä huolimatta.
Lue koko juttu: Yksi historian voimakkaimmista maanjäristyksistä ei estänyt kirurgeja jatkamasta leikkausta – katso video
Mies pelasti kolme ihmistä uppoavasta autosta
Sankaripelastaja oli itse uimataidoton.
Guangxin maakunnassa Kiinassa kolme ihmistä jäi autoon jumiin, kun tulvavesi valtasi kadun. Onneksi paikallinen rekkakuski Wu Xuqian tuli hätiin.
Lue koko juttu: Tulva oli koitua kohtaloksi – mies pelasti kolme ihmistä uppoavasta autosta
Yksinhuoltajaisästä tuli lottovoittaja
Riemu repesi voittouutisesta.
Norfolkin kaupungissa Itä-Englannissa asuva Paul Harvey, 51, on taistellut viime vuodet suolistosyöpää vastaan. Nyt kahden lapsen isä on kuitenkin terve ja sen lisäksi myös miljonääri.
Harvey nimittäin voitti hiljattain lotossa miljoona puntaa. Isä kuvasi unohtumattoman hetken, jolloin hän kertoi valtavan ilouutisen pojalleen.
Lue koko juttu: Yksinhuoltajaisästä tuli lottovoittaja – video näyttää, miten riemu repeää
Petrin kamerasta löytyi aamulla terveiset perseideiltä
Perseidien tähdenlentoparven meteori näkyi Maskun taivaalla.Petri Mäkinen
Petri Mäkisen kameraan taltioitui näyttävä tähdenlento Maskussa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä.
Lue koko juttu: Petrin kamerasta löytyi aamulla terveiset perseideiltä
Merja löysi yllättävästä paikasta aarteen 1 500 vuoden takaa
Arkeologitkin häkeltyivät Merjan löydöstä.
Keminmaalainen Merja Talvensaari löysi tänä kesänä maasta rautakautisen soljen. Löytöä kuvaillaan hyvin merkittäväksi.
Lue koko juttu: Merja löysi yllättävästä paikasta aarteen 1 500 vuoden takaa – arkeologitkin häkeltyivät
Joose kertoi julkisuuteen poikansa kiusaamisesta – koulun vaihtaminen toi toivoa
Joosen kerrottua poikansa koulukisaamisesta julkisuudessa, asioita alkoi tapahtua.Joose Salomäki ja Shutterstock
Vuodessa voi onneksi tapahtua paljon hyviä asioita, vaikka koulukiusatun lapsen ja hänen perheensä näkökulmasta tilanne voi toisinaan tuntua toivottomalta. Koulunvaihto toi kuitenkin uutta toivoa Joosen pojalle.
Lue koko juttu: Joose kertoi julkisuuteen poikansa kiusaamisesta – tämä on tilanne vuotta myöhemmin: "Helpoin ratkaisu isoimpaan hätään"
Tässä on maailman suurin voileipä
0:44Meksikolaisissa voileipämessuilla tehtiin maailmanennätys. Katso video!
