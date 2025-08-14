Merja löysi yllättävästä paikasta aarteen 1500 vuoden takaa – arkeologitkin häkeltyivät

Keminmaalainen Merja Talvensaari löysi tänä kesänä maasta rautakautisen soljen. Löytöä kuvaillaan hyvin merkittäväksi.

Metallinpaljastinharrastaja Merja Talvensaari oli miehensä kanssa harrastuksensa parissa, kun päivä sai ikimuistoisen käänteen. Talvensaari kertoi tänään Viiden jälkeen -ohjelmassa uskomattomasta hetkestä.

– Olimme piippailemassa sellaisella alueella, joka on kiinnostanut meitä pidemmän aikaa, Talvensaari kertoo.

Aluksi maan alta löytyi vain roskia, kunnes miestä tärppäsi.

– Mies löysi 60-luvun hopeakolikkoja ja innostui niistä.

Talvensaari tympääntyi omaan nollasaaliiseensa ja meni odottelemaan autolle miestään. Samalla hän vielä aikansa kuluksi "piippaili" auton läheisyydessä.

– Ihan yllättävästä paikasta löytyi tämä solki.

1500 vuotta vanha aarre

Ensin Talvensaari ei tiennyt, mitä tulikaan löydettyä.

– Rehellisesti sanottuna ajattelin, että verhotangon nuppi, hän kertoo.

– Hetken kun siinä autossa sitä tutkin, tajusin tässä olevan jotakin vähän vanhempaa ja arvokasta.

Löydös osoittautui yli 1500 vuotta vanhaksi reliefisoljeksi.

– Kylänraitti on ollut ihan eri näköinen siihen aikaan, hän toteaa.

Solki oli kesän esillä Tornionlaakson museossa ja on sittemmin luovutettu Museovirastolle konservoitavaksi. Luovutustilaisuudessa Talvensaari kohtasi innostuneita arkeologeja.

– Yksikin sanoi, ettei ollut nukkunut koko viime yönä, olivat innoissaan tällaisesta löydöstä täältä perältä.

"Merkittävä löytö"

Löytö oli hyvin poikkeuksellinen, kerrotaan kesäkuussa julkaistussa Tornionlaakson museon tiedotteessa.

– Solki on erittäin merkittävä löytö. Ehkä kuluvan vuoden merkittävin koko Suomessa, kertoo amanuenssi Sami Raininen Suomen Museovirastosta.

Löytö avaa Rainisen mukaan uusia näköaloja Lapin ja Tornionlaakson rautakauteen. Suomessa ainoa vastaavanlaisella koristelutyylillä valmistettu reliefisolki on löydetty Rovaniemeltä.

– Suomesta ei ole aiemmin löydetty täsmälleen samanlaista solkea.

Soljen pituus on 6,5 senttimetriä.

