Pälkäneen komistus Alfred-ankka osallistui koulukuvaukseen – mirrille kävi köpelösti

Anna Tapion sisäoppilaitosta käyvä teiniankka seuraa koulun oppilaita kaikkialle.
Alfred-ankasta viime viikolla kirjoittanut MTV Uutiset sai käsiinsä uutta höyheniä liikauttavaa materiaalia pian sen jälkeen, kun Pälkäneen komein siipiveikko oli osallistunut keskiviikkona koulukuvaukseen muiden oppilaiden mukana.
– Puimme sille mirrin kaulaan, koska porukka pukeutuu kuvaukseen tietenkin asianmukaisesti, kertoo Alfredin kesäksi adoptoinut opettaja Kirsi-Maria Penttilä.
Luontevaa poseerausta
Koulun ulkopuolella otettiin ensin ryhmäkuva, jossa Alfred esiintyi Penttilän Kasperi-pojan sylissä.
Seuraavaksi siirryttiin sisätiloihin ottamaan oppilaiden muotokuvia.
Koulun saliin tultaessa rusetti ei enää miellyttänyt Alfredia, vaan se kiskaisi mirrin päättäväisesti kaulastaan.
Muuten kuvaus sujui varsin luontevasti.
– Alfredista otettiin tietenkin oma kuva, jossa se osasi heti poseerata kameralle, Penttilä sanoo ja kehuu fiksua ankkaa vuolaasti.
– Kuva on laitettu tilaukseen ja aiomme ripustaa sen koulun käytävän seinälle, jossa on muidenkin eläintemme kuvia.
Katso yllä olevalta videolta, miten reippaasti Alfred tepasteli linssin eteen.