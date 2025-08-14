Pälkäneen komistus Alfred-ankka osallistui koulukuvaukseen – mirrille kävi köpelösti

Anna Tapion sisäoppilaitosta käyvä teiniankka seuraa koulun oppilaita kaikkialle.

Alfred-ankasta viime viikolla kirjoittanut MTV Uutiset sai käsiinsä uutta höyheniä liikauttavaa materiaalia pian sen jälkeen, kun Pälkäneen komein siipiveikko oli osallistunut keskiviikkona koulukuvaukseen muiden oppilaiden mukana.

– Puimme sille mirrin kaulaan, koska porukka pukeutuu kuvaukseen tietenkin asianmukaisesti, kertoo Alfredin kesäksi adoptoinut opettaja Kirsi-Maria Penttilä.

Luontevaa poseerausta

Koulun ulkopuolella otettiin ensin ryhmäkuva, jossa Alfred esiintyi Penttilän Kasperi-pojan sylissä.

Seuraavaksi siirryttiin sisätiloihin ottamaan oppilaiden muotokuvia.

Koulun saliin tultaessa rusetti ei enää miellyttänyt Alfredia, vaan se kiskaisi mirrin päättäväisesti kaulastaan.

Muuten kuvaus sujui varsin luontevasti.

– Alfredista otettiin tietenkin oma kuva, jossa se osasi heti poseerata kameralle, Penttilä sanoo ja kehuu fiksua ankkaa vuolaasti.

– Kuva on laitettu tilaukseen ja aiomme ripustaa sen koulun käytävän seinälle, jossa on muidenkin eläintemme kuvia.

Katso yllä olevalta videolta, miten reippaasti Alfred tepasteli linssin eteen.

