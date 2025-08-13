Petrin kamerasta löytyi aamulla terveiset perseideiltä

Petri Mäkisen kameraan taltioitui näyttävä tähdenlento Maskussa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä.
Perseidien tähdenlentoparven bongaamiseen oli viime yönä ihanteellinen hetki. Niinpä luonnonilmiöitä jo useamman vuoden kuvannut Petri Mäkinen lähti järjestelmäkameransa kanssa pihalle.
– Kyllähän tähdenlentojen katselu on aina yhtä rentouttavaa. On hienoa nähdä, kun sellainen lentää taivaalla, Petri kertoo.
Osa tähdenlennoista hädin tuskin erottui ja vilahti ohi sekunnissa, osa näkyi kirkkaana muutaman sekunnin ajan.
Kuu oli tänä vuonna hyvin valaiseva ja peitti pienempiä tähdenlentoja näkyvistä, mutta kaiken kaikkiaan Petri todisti omin silmin kuutta tähdenlentoa.
– Toiveita ei tällä kertaa tullut esitettyä, Petri naurahtaa.
Puolenyön maissa Petri lähti nukkumaan. Kameran hän jätti kuvaamaan intervalliasetuksella niin, että se otti kuvia kahdeksan sekunnin välein läpi yön.
Aamulla herättyään Petri huomasi kuvien joukossa iloisen yllätyksen: kello 1.16 kameraan oli taltioitunut vielä yksi kirkas tähdenlento.
0:40Katso videolta, millaisen perseidi-sateen Petri Mäkinen kuvasi vuonna 2023
Bongaus mahdollista ensi yönä
Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan tulipallotyöryhmän analyytikko Jaakko Visuri kertoo STT:lle, että hyvissä oloissa taivaalla on voinut nähdä viime yönä kymmenkunta tähdenlentoa tunnissa.
Kyseessä oli tämän kesän toistaiseksi suurin määrä perseidien tähdenlentoparven meteoreja.
Visurin mukaan myös ensi yönä perseidejä voi näkyä, joskin jonkin verran vähemmän.