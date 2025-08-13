Petrin kamerasta löytyi aamulla terveiset perseideiltä

tähdelento petri mäkinen
Petri Mäkisen kamera tallensi kauniin tähdenlennon Maskun taivaalla yöllä 13. elokuuta.Petri Mäkinen
Julkaistu 41 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Piia Turunen

piia.turunen@mtv.fi

STT

Petri Mäkisen kameraan taltioitui näyttävä tähdenlento Maskussa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä. 

Perseidien tähdenlentoparven bongaamiseen oli viime yönä ihanteellinen hetki. Niinpä luonnonilmiöitä jo useamman vuoden kuvannut Petri Mäkinen lähti järjestelmäkameransa kanssa pihalle. 

– Kyllähän tähdenlentojen katselu on aina yhtä rentouttavaa. On hienoa nähdä, kun sellainen lentää taivaalla, Petri kertoo.

Osa tähdenlennoista hädin tuskin erottui ja vilahti ohi sekunnissa, osa näkyi kirkkaana muutaman sekunnin ajan. 

Lue myös: Tutkija: Aurinkokunnassa saattaa seikkailla muukalaisten luotain

Kuu oli tänä vuonna hyvin valaiseva ja peitti pienempiä tähdenlentoja näkyvistä, mutta kaiken kaikkiaan Petri todisti omin silmin kuutta tähdenlentoa.

– Toiveita ei tällä kertaa tullut esitettyä, Petri naurahtaa.

Puolenyön maissa Petri lähti nukkumaan. Kameran hän jätti kuvaamaan intervalliasetuksella niin, että se otti kuvia kahdeksan sekunnin välein läpi yön.

Aamulla herättyään Petri huomasi kuvien joukossa iloisen yllätyksen: kello 1.16 kameraan oli taltioitunut vielä yksi kirkas tähdenlento.  

0:40imgKatso videolta, millaisen perseidi-sateen Petri Mäkinen kuvasi vuonna 2023

Bongaus mahdollista ensi yönä

Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan tulipallotyöryhmän analyytikko Jaakko Visuri kertoo STT:lle, että hyvissä oloissa taivaalla on voinut nähdä viime yönä kymmenkunta tähdenlentoa tunnissa. 

Kyseessä oli tämän kesän toistaiseksi suurin määrä perseidien tähdenlentoparven meteoreja.

Visurin mukaan myös ensi yönä perseidejä voi näkyä, joskin jonkin verran vähemmän.

Lue myös: Perseidisateen kuvannut Petri Mäkinen odotti kuvausyötä pitkään 

Lisää aiheesta:

Katseet Perseukseen! Ensi yönä voi näkyä tähdenlentoparviaPetri ikuisti satumaisen näyn Maskun yötaivaalla – "Ainakin viikon olen odottanut"Suomen taivaalla loistanut Space X:n raketti sai monet hieraisemaan silmiä: "Ajateltiin, että mitähän nyt tapahtuu" – katso videoEnsi yönä taivaalla viuhuu jopa 70 tähdenlentoa tunnissa – pilvet ovat pilaamassa geminidien näytöstä: "Itärajalla pilvipeite voi vähän rakoilla"Katseet kohti taivasta! Tänä iltana voi ihastella uskomattoman kaunista valoilmiötä: "Kaukoputkea ei kannata käyttää"Samuli, 32, sai ikuistettua upean meteoriparven Suomen taivaalla – katso hengästyttävä video!
AvaruusLuonto ja eläimetMaskuKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Avaruus