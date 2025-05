Yllätysvieras ilmestyi ikkunan taakse, lokkikilpailussa matkittiin lintua – katso, mitä hyvää meillä ja maailmalla on tapahtunut!

Maailmassa riittää synkkiä uutisia, mutta tästä artikkelista niitä et löydä. MTV Uutiset koostaa tähän artikkeliin joka viikko uutisia, joista tulee hyvä mieli.

Häikäisevä suoritus snookerin MM-kisoissa loksautti asiantuntijoidenkin leuat

Luca Brecelin ilmömäistä suoritusta ylistetään./All Over Press

Belgialainen Luca Brecel hurmasi suorituksellaan snookerin MM-kisoissa.

Miltä kuulostaa, kun ihmiset ja "Leppänen Helsingistä" matkivat lokkia? Se selvisi belgialaiskisassa

Lokkikilpailun voitto meni tällä kertaa Tanskaan.

Belgiassa on taas perinteisesti kisattu siitä, kuka osaa matkia parhaiten lokkeja.

88-vuotias rullaluistelija häikäisee taidoillaan

0:53 Nyt 88-vuotias Juanjo aloitti 70-vuotiaana uuden harrastuksen, kun lumilautailu kävi liian kalliiksi. Katso videolta näyte miehen taidoista!

Olohuoneen ikkunaan ilmestyi lasia lipova yllätysvieras

Hupaisa näky yllätti amerikkalaisnaisen.

Olohuoneessaan ollut nainen havahtui varsin poikkeukselliseen näkyyn, kun suuri hirvieläin tuijotti ikkunasta sisään.

Lontoossa pyöräiltiin tyylikkäästi

1:56 Lontoossa järjestetyissä polkupyöräkisoissa tärkeintä oli vauhdin sijaan tyyli. Katso video!

Poliisi pelasti miehen ilmiliekeissä olevasta autosta

Hurja tilanne tallentui kameraan.

Sankaripoliisin vartalokameraan Yhdysvalloissa Washingtonin osavaltiossa tallentui hetki, kun poliisi onnistui vetämään miehen pois palavasta autosta.

Norppalive alkoi

Pullervo-norppa on tuttu Norppalivestä.WWF

Kivillä ja luodoilla makoilevia saimaannorppia kuvaava WWF:n Norppalive alkoi perjantaina 2. toukokuuta.

Charlotte-kissa ei karhua karannut

Charlottelle on rakennettu takapihalle oma ulkohäkki. Se on suorassa yhteydessä talon olohuoneeseen ja kissalla on vapaa pääsy niin sisään kuin ulos aitauksesta.Kameraone

13-vuotias entinen kujakatti, nykyinen rakastettu sylikissa, Charlotte oli viettämässä ansaitsemiaan eläkepäiviä Massachusettsissa sijaitsevan kotinsa takapihalla, kun pihalle eksyi karhu.

Charlotte ei suinkaan rynnännyt karkuun, vaan säikäytti karhun tiehensä hurjalla tavalla.

Tämä perinnejuoma veti Suomen palkituimman sommelierin lähes sanattomaksi

Sommelier Samuil Angelov muistelee avanneensa kiljupullon edellisen kerran 1990-luvulla.

Radiojuontajat laittoivat vappukiljun porisemaan ja maistattivat perinteikästä suomalaisjuomaa muun muassa huippusommelierilla.

KAJ villitsi yleisöä presidenttiparin Vöyrin-vierailulla

KAJ edustaa Ruotsia Euroviisuissa.Lehtikuva

KAJ esiintyi presidenttiparille ja Vöyrin kunnan koululaisille Norrvallan liikuntahallissa.

