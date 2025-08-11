Sexmane avoimena suhteestaan – tästä syystä he eivät enää salaile sitä: "Mirella on ihana"

Pian tauolle jäävä Sexmane seurustelee laulaja Mirellan kanssa.

Artisti Sexmane, oikealta nimeltään Max Sene esiintyi Flow-festivaaleilla sunnuntaina 10. elokuuta. Artisti kertoi olevansa jännittynyt ennen keikkaa, mutta samaan aikaan myös odottavaisin mielin.

– Uskon, että jengi tulee nauttimaan. Toivon, että itsekin pystyn nauttimaan, Sene kertoi MTV Uutisten haastattelussa Flow-festivaaleilla.

Senellä on takanaan kiireinen keikkakesä ja hän kuvailee antaneensa keikoilla vielä enemmän kuin aikaisemmin, sillä syyskuussa hän jää tauolle keikkalavoilta. Sexmane avaa MTV Uutisten haastattelussa taukonsa syitä.

– Tuntuu, että olen tehnyt viisi tai vuotta todella paljon. Neljä albumia ja laskeskelin, että yli sata biisiä, UMK, jäähallia eli lähes kaiken, mistä olen voinut unelmoida. Keväällä minulla oli vähän vaikeampaa ja paloin vähän loppuun. Siitä huomasin, että okei, nyt on hyvä pitää breikkiä.

– Uskon, että tämä tekee hyvää.

Yllä olevalla videolla Sene kertoo, oliko hänen vaikea tehdä päätös tauosta ja mitä hän aikoo sen aikana tehdä.

Sene ja laulaja Mirella yhdistettiin toisiinsa maaliskuussa. Tuolloin Mirella postasi Tiktok-tililleen videon, jossa hän ja Sene halailevat auringonlaskussa. Videolla Sene myös antaa suukon Mirellan poskelle.

Pariskunta ei ole juurikaan puhunut haastatteluissa suhteestaan, mutta nyt Sene raottaa sitä hieman.

– Mirella on ihana, Sene kertoo.

Sene sanoo pitävänsä erityisesti Mirellan herkkyydestä ja avoimuudesta, mutta myös paljon muustakin.

– Tykkään herkistä ihmisistä.

Sene kokee, etteivät he halunneet enää salailla suhdettaan ja päättivät sen vuoksi tuoda sen itse julki. Hän kertoo, että toimittajat olisivat sen saaneet kuitenkin jotenkin selville.

– Me ollaan kuitenkin vaan ihmisiä. Saatetaan olla julkisuuden henkilöitä, mutta teemme ihan, mitä muutkin pariskunnat, Sene kertoo.