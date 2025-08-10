Nasa teki Marsista uskomattoman löydön – katso kuva!

Kun Marsissa oli vielä nestemäistä vettä, vesi kuljetti liuenneita mineraaleja kivien halkeamiin, Nasasta kerrotaan.MBRSC/UAE Space Agency
Julkaistu 10.08.2025 17:25

Tino Vanhanen

tino.vanhanen@mtv.fi

Marsista löydetty kivi muistuttaa korallia.

Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallintovirasto Nasa on napannut kuvan Marsissa sijaitsevasta korallin kaltaisesta kivestä, jonka arvioidaan olevan useita miljardeja vuosia vanha.

Viraston Curiosity-mönkijä lähetti heinäkuun lopussa kuvia pienestä, tuulen kuluttamasta kivestä, joka muistuttaa koralliriuttaa. Kivi on noin 2,5 senttiä leveä.

Asiasta kertoo australialainen uutiskanava ABC News.

Samana päivänä löydettiin myös oudon muotoinen 5 cm:n kokoinen kivi, joka sai nimen Paposo.

Kun Marsissa oli vielä nestemäistä vettä, vesi kuljetti liuenneita mineraaleja kivien halkeamiin, Nasasta kerrotaan.

Kun neste kuivui, se jätti jälkeensä kovettuneet mineraalit. Nasan mukaan nykyiset ”ainutlaatuiset muodot” ovat siis muodostuneet hiekkapuhalluksen vaikutuksesta miljardien vuosien aikana.

Marsissa kulkeva Curiosity on rakennettu Nasan Marsiin erikoistuneessa Jet Propulsion -laboratoriossa.

Avaruusmönkijä laskeutui Marsiin vuonna 2012 kahdeksan kuukauden ja yli 560 miljoonan kilometrin matkan jälkeen.

