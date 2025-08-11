Yksi historian voimakkaimmista maanjäristyksistä ei estänyt kirurgeja jatkamasta leikkausta – katso video

Kirurgit eivät säikähtäneet kesken leikkauksen alkanutta maanjäristystä.

Kamtshatkan niemimaalla Venäjällä koettiin 30. heinäkuuta voimakas 8,8 magnitudin maanjäristys. Maanjäristys oli kuudenneksi voimakkain mittaushistoriassa.

Valvontakameran videolla näkyy, kuinka leikkauspöytä huojuu, mutta lääkärit pysyvät rauhallisina ja pitävät potilaasta sekä tavaroista kiinni. Leikkaus suoritettiin loppuun asti järistyksestä huolimatta.

Alueen terveysministeriön Oleg Melnikovin mukaan potilas voi hyvin. Melnikov kehui tiimin ammattitaitoa ja lujuutta, ja Kamtshatkan kuvernööri Vladimir Solodov kertoi, että lääkäreitä ehdotetaan valtionpalkinnon saajiksi.

