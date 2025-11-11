Helsinkiläisessä päiväkodissa lapset nukkuvat pihalla pääsäisestä lokakuun loppuun.

Vanhan viisauden mukaan ei ole olemassa huonoa säätä, vaan ainoastaan vääränlaista pukeutumista. Tätä viisautta toteutetaan Helsingin Viikissä sijaitsevissa Pilke-päiväkotien Luonnossa kotonaan Sotkankoto- ja Uikunkoto -päiväkodeissa. Siellä lapset ulkoilevat nimittäin enemmän kuin monissa muissa päiväkodeissa.

Metsään lähdetään vähintään kolme kertaa viikossa, kertoo Pilke-päiväkoti Uikunkodon johtaja Johanna Saunamäki Huomenta Suomessa.

– Meidän isommat lapset, 5–6-vuotiaat, elävät oikeastaan puolet vuodesta pihalla. He nukkuvat laavussa makuupusseissa, syövät ja ruokailevat ulkona. Käytämme myös lämmitettävää kotaa aina silloin tällöin.

– Yksi–viisivuotiaat aloittavat aamun pihalta emmekä tule sisälle lainkaan ennen ruokailua. Kello 11 mennään sisälle, ja sen jälkeen olemme lähimetsässä.

"Lapset pötköttävät siskonpetissä"

Päiväunet on mukava ottaa päiväkodin pihalla olevassa kodassa tai laavussa.