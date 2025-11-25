Englantilaisessa eläintarhassa majaillut flamingo katosi oudosti, mutta löytyi lopulta yllättävästä paikasta.
Flamingo nimeltä Frankie katosi marraskuun alussa mystisesti Englannin Cornwallissa sijaitsevasta eläintarhasta. Ihmeellistä katoamisessa on se, että Frankien siipisulat oli osittain leikattu, jotta se ei voisi lentää pois aitauksestaan.
Mistä kadonnut flamingo oikein löytyi viikkoa myöhemmin? Katso Frankien tarina yllä olevalta videolta!
Lähteet: Kameraone, BBC ja Paradise Park Cornwall/Facebook