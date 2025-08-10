Vuosikymmeniä vanha muumiaarre sai tehtaan sekaisin: "Merkittävä kulttuurihistoriallinen löytö"

Sanduddin tapettitehtaalla tehtiin remonttisiivouksen yhteydessä merkittävä löytö. Osa suomalaista kulttuurihistoriaa oli ollut pölyttymässä vuosikymmeniä.

Toijalassa sijaitsevalla Sanduddin tapettitehtaalla kaiveltiin keväällä arkistoja. Tehtaan väki osasi odottaa löytävänsä aarteita, mutta vanhojen tavaroiden joukosta löytynyt paperi yllätti kaikki.

Pölyisestä pahvilaatikosta papereiden joukosta pilkisti nimittäin muumeja. Hattivattien veneessä oli Tove Janssonin nimi.

– Hetki oli todellakin ikimuistoinen, kertoo toimitusjohtaja Anna-Maria Näreikkö MTV:lle.

Huomattuaan päivämäärän 1.5.1959 Näreikkö kertoo aavistaneensa, että kyseessä on merkittävä löytö.

Näreikkö varmisti vielä Toven veljentyttäreltä Sophia Janssonilta, onko kyse tosiaan aidosta ja alkuperäisestä Tove Janssonin tapettiluonnoksesta.

– Sieltä tuli lähes saman tien vastaus, että kyseessä on Tove Janssonin käsiala.

Maailman ensimmäinen muumitapetti

Janssonille tapetti oli erityisen tuttu, sillä se oli ollut hänen leikkimökkinsä seinällä.

Löytö oli merkittävä, sillä kyseessä on tehtaan mukaan maailman ensimmäinen muumitapetti.

– Pidän tätä merkittävänä kulttuurihistoriallisena löytönä, Näreikkö kuvailee.

Luonnos on tiettävästi päätynyt tehtaalle vuoden 1959 suunnittelijoiden kutsukilpailussa.

– Tiedämme, että siihen kilpailuun oli osallistunut myös Tove Jansson.

Janssonin tapettiluonnos on vuosikymmenten ja useiden muuttojen ajan säilynyt arkistoissa – onneksi.

– Se on upean näköinen piirros – siinä näkyy vakaa Toven jälki, hän on aina ollut todella tarkka piirtäjä, Näreikkö hehkuttaa.

Kiinnostus heräsi ulkomaillakin

Tänä viikonloppuna luonnos on ollut nähtävillä Tampere-talossa.

Näreikkö kertoo, että maailman ensimmäinen muumitapetti on herättänyt suurta kiinnostusta paitsi kotimaassa myös ulkomailla.

Löydöksen rahallista arvoa hän ei osaa vielä arvioida.

– Siitä ei ole tässä vaiheessa tietoa. Varmasti on vaikea määritellä, että mihin lähdetään vertailemaan.

Janssonin muumit ovat keränneet kansainvälistä huomiota jälleen tänä vuonna, kun New Yorkin Brooklyn Public Libraryn keskuskirjstossa avattiin Tove Janssonia ja Muumeja käsittelevä näyttely.

Tove Janssonin päivää vietettiin lauantaina 9. elokuuta. Janssonin ja suomalaisen taiteen kunniaksi on liputettu vuodesta 2020 alkaen.

Katso artikkelin videolta, miltä maailman ensimmäinen muumitapetti näyttää!

