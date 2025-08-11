Tekoäly pelastaa ihmishenkiä uima-altaissa – katso video uudesta tekniikasta

0:53imgKatso videolta, miten tekoälyyn pohjautuva valvontajärjestelmä toimii!
Julkaistu 11.08.2025 06:16
Tekoälylle on keksitty uutta käyttöä. Nyt se auttaa havaitsemaan mahdollisesti hukkumassa olevia uimareita.

Yhdysvaltojen Michiganissa sijaitsee uimahalli, jonka altaita eivät valvo enää vain hengenpelastajat.

Nyt uima-altaita tarkkailee myös ikuinen katse, jolta ei jää millisekuntiakaan näkemättä. Kyseessä on tekoäly, jonka avulla pystytään tunnistamaan mahdollisesti hukkumassa olevia uimareita.

Tekoälyyn perustuva valvontajärjestelmä auttaa hengenpelastajia havaitsemaan, jos uimassa olevilla ihmisillä on jokin hätänä.

Teknologiayhtiö Lynxightin kehittämä järjestelmä analysoi kamerasyötteitä reaaliaikaisesti, minkä avulla ongelmista voidaan antaa välittömästi hälytys hengenpelastajille.

0808-KameraOne-kuvakaappaus altaita valvovasta tekoälystäVasemmalla on tekoälyn näkymä, kun taas oikealla näkyy hengenpelastajan näkymä uima-altaaseen.KameraOne

Tällä pyritään ennaltaehkäisemään hukkumisia sekä parantamaan uima-altaiden turvallisuutta.

Apuna käytetään älykelloja, joista näkee, missä altaan kohdassa hälytys on tapahtunut. Hengenpelastaja pääsee heti oikeaan paikkaan ja tarvittaessa pelastamaan hukkumassa olevaa uimaria.

Katso videolta, miten tekoäly toimii uimahallissa!

