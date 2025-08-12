Tulva oli koitua kohtaloksi – mies pelasti kolme ihmistä uppoavasta autosta

Julkaistu 17 minuuttia sitten

Tino Vanhanen

tino.vanhanen@mtv.fi

Hurjat tulvat ovat aiheuttaneet Etelä-Kiinassa paljon tuhoa viime viikkoina. Kolmen ihmisen vaarallinen pelastusoperaatio tallentui videolle.

Guangxin maakunnassa kolme ihmistä jäi autoon jumiin, kun tulvavesi valtasi kadun. Tapaus sattui elokuun ensimmäisellä viikolla.

Paikalla olleet ihmiset ryhtyivät pelastustoimiin, huomattuaan että auto oli kovaa vauhtia ajautumassa pinnan alle.

Samalla kun vieressä ollut bussi piti henkilöautoa paikallaan, paikallinen rekkakuski Wu Xuqian onnistui rikkomaan auton ikkunan.

Kuten yllä oleva video näyttää, matkustajat onnistuttiin vetämään viime hetkellä turvaan. Silminnäkijöiden mukaan auto oli jo osittain ehtinyt täyttyä vedellä.

Wu kertoo pelänneensä myös oman henkensä puolesta, sillä hän ei osaa uida. Sankaripelastajan mukaan hän oli kuitenkin keskittynyt vain ja ainoastaan autossa olleiden ihmisten turvaan saamiseen.

Kaikki selvisivät järkyttävästä tilanteesta ilman vammoja.

