Testaa ruotsalaisuuden päivän kunniaksi, samaistutko enemmän suomalaiseen vai ruotsalaiseen kulttuuriin!
Kuudes marraskuuta vietetään ruotsalaisuuden päivää.
Opetushallituksen mukaan ruotsalaisuuden päivää vietettiin ensimmäistä kertaa vuonna 1908 ja perinteen käynnisti Ruotsalainen kansanpuolue.
Ajatuksena oli, että merkkipäivän viettäminen lisäisi yhteenkuuluvuuden tunnetta ruotsinkielisen väestön keskuudessa, mutta tavoitteena on myös kunnioittaa Suomen kaksikielisyyttä sekä tehdä ruotsin kieltä ja ruotsinkielistä kulttuuriperintöä näkyväksi Suomessa.
MTV:n leikkimielisen testin avulla selvität, oletko henkisesti ruotsalainen.
